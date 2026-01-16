ČUME KONAČNO PRIMIO SUDSKI POZIV: Proces za prvu otmicu "zemunskog klana"

LjUBIŠA Buha Čume konačno je nakon tri godine neprimanja poziva da dođe da svedoči u procesu za razbojništvo, poznatijem u javnosti kao "prva otmica zemunskog klana", koji se u Višem sudu u Beogradu vodi protiv Milana Radukića, Saše Đajića i Zorana Ristića, primio sudski poziv.

Arhiva Novosti / Tanjug

Međutim, Buha ponovo danas nije došao u sud, već je poslao obaveštenje da je sprečen iz zdravstvenih razloga. Sudu je poslao izveštaj lekara specijaliste od 9. januara u kojem mu se preporučuje mirovanje deset dana.

U ovom predmetu su do sada svi dokazi izvedeni i ostalo je još samo da se sasluša Buha, što je predložila odbrana, nakon što je tužilaštvo odustalo, jer iz pretresa u pretres nije bilo moguće ni policijskim potragama obezbediti njegovo prisustvo na suđenju. On se inače pojavio jednom na ovom suđenju 2021. godine kada je rekao da neće da svedoči, jer mu je ugrožena bezbednost, pa dok ne dobije policijsku zaštitu ili dok se ne isključi javnost, što je sudija tada odbila, a on onda zaćutao za govornicom.

Inače, trojica okrivljenih se terete da su 21. avgusta 1997. godine otela mladića Novaka Stevanića i predali ga Dušanu Spasojeviću vođi "zemunskog klana", koji ga je tukao dok im nije rekao gde se u njihovom stanu nalazi sef. Po noći su otišli u stan, isekli sef i odneli oko 100.000 tadašnjih nemačkih maraka i oko 4,5 kilograma zlata. Osam meseci kasnije Novak Stevanić se prema zvaničnom navodima ubio. Prema svedočenju Dejana Milenkovića Bagzija tri zlatna lanca je nekoliko dana posle toga Spasojević dao Buhi.

Ukoliko se do 22. avgusta 2027. godine ovaj proces ne okonča pravosnažnom presudom krivično delo će nakon 30 godina zastareti.