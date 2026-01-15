Suđenja

PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG NAPADA NA ANU BEKUTU: Evo šta se stavlja na teret blokaderima koji su ledenicama gađali pevačicu

В.Н.

15. 01. 2026. u 08:11

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su krivične prijave protiv G. M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Foto: Printskrin

Sumnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umetnicu Anu Bekutu i članove orkestra, tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku.

G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Čačku, dok su S. M. i D. T. po pozivu pristupili u prostorije tužilaštva, radi saslušanja.

Protiv svih osumnjičenih podnete su krivične prijave u redovnom postupku.

Takođe, policija će protiv A. T. (66), B. M. (41), D. M. (38), V. J. (22) i D. S. (44) iz Čačka podneti prekršajne prijave za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.

