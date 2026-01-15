PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG NAPADA NA ANU BEKUTU: Evo šta se stavlja na teret blokaderima koji su ledenicama gađali pevačicu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su krivične prijave protiv G. M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
Sumnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umetnicu Anu Bekutu i članove orkestra, tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku.
G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Čačku, dok su S. M. i D. T. po pozivu pristupili u prostorije tužilaštva, radi saslušanja.
Protiv svih osumnjičenih podnete su krivične prijave u redovnom postupku.
Takođe, policija će protiv A. T. (66), B. M. (41), D. M. (38), V. J. (22) i D. S. (44) iz Čačka podneti prekršajne prijave za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.
BONUS VIDEO - IZNENAĐENjE Delije sa Kosova i Metohije čestitale pravoslavnu novu godinu
Preporučujemo
"NEĆU DA ĆUTIM O ANI": Čeda podržao pevačicu posle napada
14. 01. 2026. u 16:56
ZAJEDNIČKE AKCIJE: Još jedan dokaz sprege između blokadera i Hrvatske
14. 01. 2026. u 16:55
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)