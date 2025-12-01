POTVRĐENA PRESUDA ZA UBISTVO U KRNJAČI: Sud dobro izvagao kaznu Vladimiru Andrijanoviću

Apelacioni sud u Beogradu odbio je kao neosnovane sve žalbe odbrane i tužilaštva i potvrdio prvostepenu presudu, kojom je Vladimir Andrijanović osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina zatvora zbog ubistva Nemanje Savića u oktobru 2022. godine u Krnjači i nedozvoljeno nošenje oružja.

Apelacioni sud je naveo da je Viši sud donoseći presudu pravilno cenio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti prilikom odmeravanja vrste i visine kazne za okrivljenog i izrečena kazna srazmerna je krivici okrivljenog.

Od otežavajućih okolnosti cenjena je ranija osuđivanost Andrijanovića, dok je od olakšavajućih okolnosti uzeto u obzir da nije osuđivan za istovrsna i ista krivična dela, da se nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, cenjene su njegove lične i porodične prilike, da je na glavnom pretresu izrazio žaljenje što je lišio života Nemanju Savića, izvinuo se njegovoj porodici, ali je, kako je navedeno cenjen i znatan doprinos oštećenog nastanku kritične situacije.

Andrijanović je oglašen je krivim, jer se, kako je navedeno u presudi, nakon sukoba sa Savićem dovezao na mesto gde je oštećeni prethodno došao sa drugom Lukom Karajovićeme, nakon čega su sva trojica izašla iz vozila. Došlo je do verbalnog sukoba između Andrijanovića i Savića, obojica su imali pištolje u rukama, pa je Andrijanović ispalio više projektila ka Saviću i naneo mu teške telesne povrede opasne po život, a Savić je istovremeno ispalio više projektila iz pištolja, koji nisu pogodili Andrijanovića. Savić pao na kolovoz i preminuo, a Andrijanović se sa pištoljem iz kojeg je pucao, peške udaljio, a posle vratio i predao policiji.