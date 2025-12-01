PROTIV BRAJANA PREDLOŽENO VIŠE OD STOTINU SVEDOKA: Posle tri godine od nestanka Beograđanke Ane Volš u Americi počinje suđenje njenom suprugu

PRED nadležnim sudom u Sjedinjenim Američkim Državama danas bi uvodnim rečima trebalo da počne suđenje Brajanu Volšu (50), optuženom da je 1. januara 2023. godine u porodičnom domu u gradu Kohaset u Masačusetsu ubio svoju suprugu, rođenu Beograđanku Anu Volš (39).

Foto: Instagram/anawalshe/Craig F. Walker/The Boston Globe via AP, Pool

Prema pisanju američkih medija, tužilaštvo je navelo više od stotinu potencijalnih svedoka, koji bi mogli da se pojave pred sudom. Među njima su policajci, veštaci, savezni agenti, a posebno su se, kako se navodi, fokusirali na Brajanove aktivnosti od dana Aninog nestanka pa do njegovog hapšenja. Naime, postoje snimci sa kamera iz određenih radnji, na kojima se vidi kako on kupuje razna sredstva za čišćenje, kao i alate, za koje se sumnja da ih je koristio za uklanjanje Aninog tela. Zbog toga je predložen i određen broj svedoka, radnika tih prodavnica, koji su već dali izjave policiji tokom istrage.

S druge strane, odbrana navodi osam svedoka, uključujući stručnjake za forenzičku patologiju, digitalnu forenziku i DNK analizu.

- Postoji verovatnoća da će Volš i njegova odbrana ići na to da je Ana preminula nesrećnim slučajem, a da je on samo sklonio telo - navode stručnjaci. - Biće usmereni na to što telo nije pronađeno, pa je teško definitivno dokazati kako je preminula. Postoji mogućnost da će insistirati na tome da je reč o samoodbrani, da se samo branio, pa da je "eto iz nužne odbrane i straha za svoj život" učinio to što je učinio. U svakom slučaju teret dokazivanja je u potpunosti na sudu.

Priznao dva dela, ubistvo negira BRAJAN je sve do pre dve nedelje negirao bilo kakve veze sa zločinom, kada je javnost šokirao izjavom da je kriv po dve tačke optužnice. Priznao je da se rešio supruginog tela i da je svesno ometao istragu, ali ubistvo nije priznao. Američki pravni stručnjaci ovakvu situaciju smatraju manevrom njegovih advokata, koji, najverovatnije, idu na to da njihov klijent dobije što manju kaznu, s obzirom na to da Anino telo nije pronađeno.

Ovaj slučaj je od početka pod budnim okom javnosti i mnogima se čini kao da je reč o scenariju pisanom za triler. Nažalost, sve ono što se izdešavalo, i što će možda jednog dana biti preneto na filmsko platno, ispisao je sam život. A sve je počelo, gotovo, idilično. Mlada devojka došla je iz Srbije u Ameriku da ostvari svoj san. Počela je radeći sezonske poslove, da bi se posle nekog vremena zaposlila u agenciji za nekretnine i tu napredovala. Srela je muškarca za kojeg se udala i izrodila trojicu sinova. Fotografije koje su objavljivali na društvenim mrežama prikazivale su jednu srećnu, dobrostojeću porodicu. Činilo se kao da nemaju nijedan problem. Sve do 4. januara 2023, kada je prijavljen Anin nestanak.

Tog dana, Anin kolega je pozvao policiju i rekao da ona nije došla na posao u Vašington, u kojem je boravila radnim danima. Kada su policajci pokucali na vrata porodičnog doma Volšovih i kada im je Brajan kazao da je njegova supruga tri dana ranije otputovala za Vašington, odmah posle proslave Nove godine, koju su dočekali sa jednim prijateljem, kod njih se upalio alarm za uzbunu. Proverili su let na kojem je Ana trebalo da bude, ali su saznali da se ona nikada nije ukrcala u avion. Brajan je uhapšen 7. januara pod optužbom za obmanjivanje policije. Tri dana kasnije, optužen je za Anino ubistvo. Kako je tekla istraga, koju je otežavala činjenica da telo nesrećne žene nije pronađeno, Brajan se suočio i sa optužbom za namerno prenošenje ljudskog tela.

Upozorenje za 16 porotnika O TOME kakva će presuda, nakon suđenja, koje bi po najavama trebalo da traje dve do tri nedelje, biti izrečena Brajanu Volšu,odlučiće 16 porotnika, koji su izabrani prošle nedelje. Sudija im je naredio da se drže podalje od društvenih mreža i da ne gledaju vesti dok se slučaj ne završi.

Tužilaštvo sumnja da je neposredno po odlasku prijatelja Brajan ubio Anu, jer je sumnjao da je imala ljubavnu aferu, a da je zatim raskomadao njeno telo, spakovao ga u kese za smeće i njih bacio na nekoliko mesta vozeći se svojim kolima. U prilog tome, kako je prezentovano tokom pripreme za suđenje, pronađeni su brojni dokazi, kao i Anin DNK. Pretražujući njegov i računar njegovog sina, utvrđeno je da je na internetu tražio informacije o tome kako se najbolje rešiti ljudskog tela, kao i koliko vremena treba da prođe od nečije smrti da bi mogla da se nasledi njegova imovina i slično.