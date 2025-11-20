MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak

RASPRAVLjALA sam se sa Dejanom ispred vrata mog stana i na kraju sam mu rekla da nemam ja šta sa njim da pričam. Okrenula sam se da uđem u kuću, a on me tada uhvatio za ruku i zarotirao. Videla sam da ima nož sa plavim na dršci, mahao je njime, ali ja nisam osetila da me je ubo ili da me nešto boli. Dozivala sam Nemanju u stanu, vikala da ima nož i potrčala da bežim niz stepenice, a Dejan je utrčao u stan.

S. J. M.

Ovo je u Višem sudu u Beogradu na suđenju Dejanu Dumniću, optuženom za pokušaj teškog ubistva bivše devojke Dragane Krunić i njenog prijatelja Nemanje Jovičića 29. jula prošle godine svedočeći danas ispričala oštećena. Ona je kazala da je Dejan rekao da je došao u miru, da uzme neke svoje stvari koje su mu ostale, pa mu je otvorila vrata i izašla ispred da pričaju. Već posle nekoliko rečenica su se posvađali i on je napao.

- Strčala sam do šestog sprata i zvala u pomoć. Videla sam odškrinuta vrata i pokušala da uđem unutra, ali kada je žena videla da sam krvava izgurala me napolje i zaključala. Tu sam poklekla, izgubila snagu i onda je Nemanja protrčao pored mene. Došao je i Dejan, zastao i pokušao da me ubode još jednom nožem, koji je uzeo iz mog stana, ali sam ga uhvatila za testise i on je tada pobegao - ispričala je Dragana Krunić. - Vratila sam se nekako u stan, pozvala majku i policiju. Zavrnula sam majicu i videla creva. Uzela sam peškir, stavila ga na ranu i klonula. Nisam gubila svest, ali sam bila loše. Došla je Hitna i policija i na putu za Urgentni centar sam prvi put osetila da me boli.

Ona kaže da kada se posle operacije probudila imala je veliki rez na stomaku i sa leve strane dve sanirane rane, a sa desne jednu.

- Da sam bila sama u stanu mislim da ne bih preživela. On je došao da me završi. Sedam dana ranije on me je napao u parku i zvala sam policiju, ali nisu reagovali. Raskinila sam sa njim tri meseca ranije i svo to vreme on me je proganjao. Ta tri meseca nikada nisam bila sama u kući, jer sam ga se plašila. Namerno je spavao u mojoj zgradi da bi mogao da me prati kuda se krećem i kada izlazim. On je stalno bio pijan, a kada je bio trezan nisam imala sa njim problema. Htela sam da imamo korektan odnos, upravo da se ne bi desilo što se desilo i zato sam ga posetila u bolnici nakon što je bio napadnut. Po izlasku iz bolnice sam dozvolila da bude kod mene nekoliko dana, da ne bi operisan bio na ulici - kazala je Dragana Krunić.

Na pitanje Dumnićevog branioca zašto nije htela da mu da njegove stvari i da li ih je davala da ih nosi Nemanja, oštećena je rekla da je Dejan sve svoje stvari osim dokumenata odneo i pijan ih bacao u parku iza zgrade.

- To što je ostalo su moje stvari, koje je on nosio, a davala sam ih i Nemanji. Stavila sam mu do znanja da ne može više da živi kod mene, kada sam mu spakovala stvari i ostavila ispred vrata. Čak sam mu i zube spakovala u kutiju, a on ih je godinu i po dana držao u čaši i nije ih ni nosio. Jedino su dokumenta ostala, jer sam htela da ih predam njegovoj majci, da se ne izgube, pa da ih ponovo juri, jer on deset godina nije imao ličnu kartu, pa smo moja mama i ja to pokrenule da je dobije - kazala je oštećena.

Ona je rekla da sada nema tegobe zbog uboda nožem u stomak i da su joj organi dobro, ali da ima posledice, jer je Dejan jednom za Božić tukao čekićem po glavi i stvorio joj se hematom, koji ne može da se operiše.

Njen prijatelj Nemanja Jovičić ispričao je u sudu da je tog dana Draganu pozvala komšinica sa prvog sprata i rekla da je Dejan ispred zgrade i da je nervozan.

- Ubrzo, on je zakucao na vrata, tražio neke stvari i Dragana je izašla da pričaju. Sedeo sam na krevetu i odjednom je dreknula: "Neco, ima nož!" Ustao sam sa kreveta, ali nisam stigao ni da se obujem, a Dejan je krenuo na mene nožem i rekao nešto u smislu, "saću da vam pokažem". Borili smo se i pali preko stočića. Bio sam preko njega, držao mu ruku i on mi je faktički prepustio nož. Kada sam mu oduzeo nož, video sam da mi ide krv iz grudi i da su vrata otvorena. Istračao sam, Draganu nisam ni video. Spustio sam se dva sprata i tu čekao policiju. Nož je bio kod mene i tu sam ga ostavio na stepeništu - kazao je Jovičić.

Suđenje Dumniću danas je završeno, a presuda se očekuje u decembru.