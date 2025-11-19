TVRDI DA GA OTAC PRISILIO DA BUDE U USTAŠKOJ, GLAVAŠEVOJ JEDINICI: Krunoslav Fehir izneo odbranu na suđenju u Beogradu

TUŽILAŠTVO za ratne zločine izmenilo je optužnicu protiv Hrvata Krunoslava Fehira (50) i iz činjeničnog opisa izbacilo optužbu da je 31. avgusta 1991. godine u Osijeku pucao u srpskog civila Čedomira Vučkovića. Kako je tužilac rekla, to su uradili nakon uvida u dokumentaciju iz Hrvatske, koju je odbrana dostavila na prošlom pretresu pre sedam dana.

Foto: M. Anđela

Fehiru se i dalje u Sudu za ratne zločine u Beogradu sudi za podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina, ali kao pripadniku grupe "Branimirova osiječka bojna", koja je činila ta krivična dela. Kako je tužilac navela Fehir je od 12.6.1991, pa do 31.7.1992. godine bio pripadnik te oružane formacije, koju je u Osijeku Branimir Glavaš organizovao radi činjenja ratnih zločina. Ta grupa je imala 60 naoružanih pripadnika, koja je zatvarala, mučila i ubijala civile.

Fehir je juče u sudu odbacio ove optužbe. On je iznoseći odbranu rekao da ga je otac Josip fehir, inače Glavašev blizak prijatelj, mimo njegove volje i prisilno, kada je bio drugi razred srednje škole i imao 16 godina odveo u Osnovnu školu "Ivan Goran Kovačić" i uključio u "BOB", koji je bio stacioniran u toj školi.

- Ceo moj razred u Prvoj tehničkoj školi je otišao u Mađarsku na školovanje i ja sam hteo da idem, ali me je otac na silu odveo i priključio "BOB-u". Jedini sam maloletnik bio tamo - kazao je Fehir. - Bio sam običan vojnik, štitio povremeno objekte i bio angažovan na logistici. Posle odlaska JNA ostala je hrana, koju je trebalo prebaciti u Ekonomsku školu, gde nam je bio magacin i neko vreme u tim prvim danima sam se time bavio.

Okrivljeni je ispričao da je 31. avgusta 1991. godine oko 11 časova prolazio od osnovne škole ka magacinu u srednjoj, kada je video da su u kratkom razmaku doveženi Čedomir Vučković i Đorđe Petković.

- Zoran Brekalo je rekao da se oni protive Hrvatskoj i stvaranju države. Uveče je jednom pripadniku pozlilo i ja sam ostao na straži, dok neko ne dođe, kada je Brekalo izašao iz garaže, zaključao je i otišao. Posle pet minuta Vučković je provalio vrata garaže i počeo da beži, a ja sam ispalio nekoliko hitaca u vazduh. Otrčao je i više ga nisam video i tada je počelo pucanje u mom smeru. Pomerio sam se i posle sam došao do tela Čedomira Vučkovića - ispričao je okrivljeni.

On je u jednom intervjuu u Hrvatskoj pre 20 godina navodno rekao da su Vučkovića mučili u garaži, dali da popije kiselinu iz akumulatora, nakon čega je Vučković provalio vrata, pa je on pucao u njega. Sada ga je za to pitao punomoćnik oštećenih advokat Dušan Ignjatović - da li je rekao da je tukao Vučkovića, primoravao da pije kiselinu, da je pucao u njega i da je učestvovao u likvidaciji Petkovića, ali je sudija sve to odbio. Fehir je sada u sudu samo rekao da je taj intervju pušten, ali da nije prošao autorizaciju i da je demantovao pojedine delove.

On je rekao da ljudi iz njegovog okruženja, koji su bili smešteni u školi nisu činili nedela, ali da je vrlo brzo primetio da se deo ljudi u "BOB-u" odmetnuo.

- To što me terete nije istina, ja nikoga nisam ni priveo, ni zastrašivao. Hteo sam da odem više puta, jer sam video da taj odbegnuti deo grupe čini nedela. Majka i ja smo jedno vreme bili u Varaždinu, ali me je otac vratio u Osijek. Gradio je na meni svoju karijeru. Ne znam šta je hteo od mene - kazao je Fehir. - Iz hrvatske ambasade su mi dolazili u posetu u pritvor i kažu mi da je otac insistirao da uspostavim kontakt sa njim, ali sam to odbio. Odnosi sa njim su mi uvek bili narušeni, a nakon 2005. godine i moje saradnje sa hrvatskim tužilaštvom u postupku protiv Glavaša, on mi je zamerio. Pokušali su tada da dođu do mene, kao što su došli do drugog svedoka, kojeg su pretukli.

On je rekao da je isključivo na osnovu njegovog iskaza 2005. godine u Hrvatskoj pokrenut postupak protiv Branimira Glavaša, a da je prethodno od Glavaša i Josipa Fehira bio izvrgnut teroru.

- Otišao sam tužiocu i ispričao sve informacije koje sam znao o nedelima nad srpskim stanovništvom, a zbog pretnji Glavaša bio sam godinama pod zaštitom - kazao je Fehir. - Kada sam bio u BOB-u video sam da se deo ljudi odanih Glavašu odmetnuo i da po nalogu zapovednika čini nedela. Glavaš je podsticao na proterivanje srpskog stanovništva, čišćenje Osijeka i otimanje imovine. Preuzeo je sve strukture u Osijeku.

Fehir je naveo da se protivio tome što je radila ta jedinica, nečasnim radnjama prema srpskom stanovništvu, progonu Srba i da se sukobljavao zbog toga.

- Već posle deset dana od kada sam došao u "BOB" video sam da su Srbima oduzimali pokretnu i nepokretnu imovinu. Izdavali su im potvrde o oduzimanju vozila za korišćenje BOB-a i na njih lepili nalepnice BOB. Ja sam se i vozio u tim autima. Na njihovim nepokretnostima su se tek bogatili. Moj otac je prvo oduzeo šestosoban stan, a onda ga kasnije za izuzetno mali iznos kupio od Srbina - kazao je Fehir. - Glavašu se niko nije protivio zbog toga. Niko nije mogao tada ni da napusti Osijek bez njegove potvrde, koja se plaćala.

Fehir je kazao da nema nikakva saznanja šta je bilo sa Đorđem Petkovićem, koji je sa Vučkovićem držan zatočen u garaži.

- Sarađivao sam na tome sa hrvatskim tužilaštvom i on se vodi kao nestao. Petkovića sam poslednji put video 31. avgusta 1991. godine, razgovarao sam sa njim, rekao mu da ostane tu i da će sve biti u redu. Od tada mu se gubi svaki trag. Oni koji su ostali sa njim znaju šta je bilo, ja sam otišao. Josip Fehir je lično poznavao Petkovića i on i Glavaš znaju gde je. Čuo sam da je 31. avgusta ili 1. septembra ubijen - kazao je optuženi.

On je odgovarajući na pitanja rekao i da je tada imao vinčester pušku i pištolj CZ, koje mu je dao otac.

NA suđenju je svedočio Bogdan Vučković sin Čedomira Vučkovića, koji je dobio status oštećenog, jer iako je izmenjena optužnica i Fehir se ne tereti ni za šta u vezi ubistva Vučkovića, grupa kojoj je on pripadao je izvršila je taj zločin. Sin ubijenog je rekao da je tada bio u Beogradu i da mu je majka 31. avgusta 1991. godine javila da je Čedomir ujutru otišao od kuće i da se nije vratio.

- Bili smo uznemireni i posle nekoliko dana sam saznao od prijatelja da mu je telo na patologiji u osiječkoj bolnici. Majka je uz velike poteškoće uspela da dobije telo i sahranjen je u Osijeku. Moj otac je kidnapovan i odveden u zgradu opštine gde je ubijen. Odveden je da ne izađe živ - kazao je Bogdan Vučković. - Nekoliko dana posle smrti mog oca izašla je u novinama slika njegovog tela i pisalo je da je prilikom pokušaja atentata na Glavaša on preskočio zid i da je ubijen. Tek 2005. godine se pojavilo mnogo članaka u vezi mog oca, o tome pisao novinar Drago Hedl i tada sam saznao pod kojim okolnostima je ubijen.

Na pitanje tužioca zašto je otišao iz Osijeka u Beograd Bogdan Vučković je rekao da su nakon izbora 1990. godine Srbi dobijali otkaze na poslu ili su prebacivani na lošija radna mesta, da su čuli da Hrvati organizovano kupuju oružje, da su sve Srbe počeli da nazivaju četnicima, da su mnogi srpski lokali i vozila bili minirani, da je to sve Srbe plašilo i da je bio razlog da ode.

On se pridružio krivičnom gonjenju Fehira i istakao je imovinski zahtev.

- Razumem da je optuženi bio mlad čovek u to vreme, ali imate njegovu fotografiju u unuformi sa slovom "U" na kapi, sa snajperskom puškom i kako pozdravlja nacističkim pozdravom. Na drugoj slici je isto u uniformi i na šlemu ima slovo "U" - rekao je Bogdan Vučković i pokazao fotografije u sudnici, ali mu sudija nije dozvolio da dalje pokazuje i priča.