ZA ANTONIJEVIĆA BIO KOBAN UDARAC FLAŠOM: Svedočenje veštaka na suđenju za ubistvo u mladenovačkoj kafani

DUŠAN Antonijević, koji je ubijen 28. avgusta 2023. godine u kafani kod Mladenovca, zadobio je najmanje šest udaraca i na telu je imao šest povreda, od kojih je samo jedna bila teška opasna po život. To je povreda u levom zaušnom potiljačnom predelu glave, koja je nastala od udarca pivskom flašom, ili kako to veštaci stručno kažu snažnim udarcem tupine glatkog predmeta, koji može biti staklena flaša.

Foto: Društvene mreže/N. Skenderija

Ova povreda je i bila smrtonosna prema nalazu i mišljenju veštaka sudske medicine Zorana Mihailovića, koji je kao dokaz izveden u petak u Višem sudu u Beogradu na suđenju Marku Pituliću, Bojanu Puketi i Danijelu Simiću, optuženim za teško ubistvo Antonijevića na bezobziran i nasilnički način, te Marku Simiću, Milošu Jankoviću i Saši Stepanoviću, okrivljenim za učestvovanje u tuči.

Kako je Mihailović naveo nagnječenje mozga, prelom kosti i krvarenje, koje je bilo veoma ozbiljno, su u sadejstvu izazvale smrt oštećenog Antonijevića, a oni su posledica te jedne povrede od udarca flašom u zaušni potiljačni deo glave.

On je odgovarajući na pitanja branilaca rekao da isključuje mogućnost da je ta povreda nastala od pada na flašu ili nešto malo i oblo, jer ima utisnuti deo na prelomljenoj kosti, a takve povrede nastaju pri jakom zamahu.

- Ta povreda je nastala kada je taj deo njegove glave bio okrenut ka oruđu. Ona je dovela do gubitka svesti i krvarenja iz nosa, usta i uha. Oštećeni je zadobio još četiri povrede na licu tri na usnama i otok na kapku desnog oka, jednu na nadlanici i jednu na vratu. Po mom mišljenju sve te povrede su nanete brzo jedna za drugom i prvo je došlo do udaraca u lice, pa onda u levi zaušno potiljačni predeo, koji je bio i poslednji udarac. Na telu oštećenog nema povreda, koje su nastale posle smrti - rekao je veštak Mihailović.

Odgovarajući na pitanja veštak je rekao da su povrede na usnama nastale od tri udarca pesnicom ili nogom i da iako su blizu jedna drugoj, nisu mogle nastati od jednog udarca, jer postoje tri fokusa sile i dve povrede su razderotine, a treća je podliv. On je kazao i da je prelom podjezične kosti kod Antonijevića nastao najverovatnije od udarca pesnicom u lice i naglog trzaja glavom unazad, ali ne može da isključi ni mogućnost da se to desilo prilikom pada na sto, ali da je glava nastavila kretanje. Taj prelom se nije mogao desiti, ako je pao i udario glavom u sto ili jer mu je neko rukom odgurnuo glavu.

Za otok na kapku veštak je rekao da je nastao od udarca tupinom oruđa i isključio je mogućnost da je to od pada, jer bi onda bilo i drugih povreda okolo poput jagodice lica ili slivanja krvi. On je na kraju ispitivanja isključio mogućnost da je neka povreda nastala od udarca Antonijevića glavom u zid.

BOSA NOGA NIJE NANELA POVREDE

DANIJEL Simić, okrivljen za ovo teško ubistvo u saizvršilaštvu je te večeri u kafani bio u papučama, pa je njegov branilac advokat Dragoljub Stanković pitao veštaka Zorana Mihailovića da li je povreda u levom zaušnom potiljačnom predelu mogla da nastane od šutiranja bosom nogom.

- Ta povreda je mogla da nastane šutiranjem specijalizovane obuće poput vojnih čizama sa metalnim delom na vrhu. To nije moguće uraditi bosom nogom. Povrede usana su mogle nastati udarcima nogom, ali ne bosom - rekao je veštak.