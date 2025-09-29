PRESUDA ZA PRIPREMU UBISTVA LUKE BOJOVIĆA ZA DESET DANA: Branioci traže oslobađanje
PRVOSTEPENA presuda četvorici okrivljenih Nikoli Pavloviću, Saši Kuzmanoviću, Filipu Karaveliću i Milanu Iliću za pripremanje ubistva Luke Bojovića zakazana je za 10. oktobar u Višem sudu u Beogradu.
Postupajući tužilac je u završnoj reči predložio da okrivljene sud osudi po zakonu, navodeći da su na suđenju izvedeni dokazi, koji potkrepljuju optužnicu.
S druge strane odbrana je tražila oslobađajuće presude, ukazujući da nije dokazano da su oni pripremali ubistvo Bojovića.
Branilac Pavlovića predložio je sudu da njegovog branjenika oslobodi za pripremanje ubistva Bojovića, a da prilikom odlučivanja o kazni za nošenje pištolja za koji nije imao dozvolu, ima u vidu sve olakšavajuće okolnosti na strani optuženog.
Branilac Saše Kuzmanovića i Milana Ilića je zatražio oslobađajuće presude, dok je za Ilića naveo da je drogu, koja je pronađena kod njega, koristio za sopstvenu upotrebu, a ne za prodaju. Kazao je da za prodaju nema dokaza i predložio da ga sud osudi na godinu dana zatvora.
Branilac Filipa Karavelića je istakao da nema dokaza koji bi ukazivali da je njegov branjenik organizovao ovu grupu s ciljem da ubiju Bojovića, kao ni da je planirano njegovo ubistvo zbog čega je za Karavelića tražio oslobađajuću presudu.
Svi okrivljeni su negirali da su planirali i pripremali Bojovićevo ubistvo, a Karavelić je rekao da su oni jedini oštećeni, jer su im optužbom stavljene mete na čelo. Prvookrivljeni Pavlović tvrdio je da je pištolj kupio da zaštiti porodicu.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)