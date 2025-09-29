PRESUDA ZA PRIPREMU UBISTVA LUKE BOJOVIĆA ZA DESET DANA: Branioci traže oslobađanje

PRVOSTEPENA presuda četvorici okrivljenih Nikoli Pavloviću, Saši Kuzmanoviću, Filipu Karaveliću i Milanu Iliću za pripremanje ubistva Luke Bojovića zakazana je za 10. oktobar u Višem sudu u Beogradu.

Foto: Jutjub/Printscreen

Postupajući tužilac je u završnoj reči predložio da okrivljene sud osudi po zakonu, navodeći da su na suđenju izvedeni dokazi, koji potkrepljuju optužnicu.

S druge strane odbrana je tražila oslobađajuće presude, ukazujući da nije dokazano da su oni pripremali ubistvo Bojovića.

Branilac Pavlovića predložio je sudu da njegovog branjenika oslobodi za pripremanje ubistva Bojovića, a da prilikom odlučivanja o kazni za nošenje pištolja za koji nije imao dozvolu, ima u vidu sve olakšavajuće okolnosti na strani optuženog.

Branilac Saše Kuzmanovića i Milana Ilića je zatražio oslobađajuće presude, dok je za Ilića naveo da je drogu, koja je pronađena kod njega, koristio za sopstvenu upotrebu, a ne za prodaju. Kazao je da za prodaju nema dokaza i predložio da ga sud osudi na godinu dana zatvora.

Branilac Filipa Karavelića je istakao da nema dokaza koji bi ukazivali da je njegov branjenik organizovao ovu grupu s ciljem da ubiju Bojovića, kao ni da je planirano njegovo ubistvo zbog čega je za Karavelića tražio oslobađajuću presudu.

Svi okrivljeni su negirali da su planirali i pripremali Bojovićevo ubistvo, a Karavelić je rekao da su oni jedini oštećeni, jer su im optužbom stavljene mete na čelo. Prvookrivljeni Pavlović tvrdio je da je pištolj kupio da zaštiti porodicu.