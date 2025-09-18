"MAMA JE OTRČALA, POSLE JE NISMO VIDELI JER JE BILA ŠUMA": U sudu pušten snimak ispitivanja ćerke Zorana Marjanovića

SUĐENjE Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene danas je nastavljeno u Višem sudu u Beogradu saslušanjem svedoka. U sudu je pušten snimak ispitivanja tada šestogodišnje ćerke Zorana Marjanovića koje se odigralo tokom istrage.

Jelenina prijateljica i frizerka Zorica Gemović nije došla da svedoči, a nema dokaza o tome da joj je uručen poziv.

Na audio snimku koji je pušten, tužilac postavlja pitanja maloj Jani, koja je rekla da želi da odgovara na pitanja i upozorava je da ne sme da laže.

Ona odgovara na pitanja koliko ima godina, gde živi, ali i gde je njen otac. Tokom ispitivanja u prostoriji za posebno osetljive svedoke, Jana je odgovarala na pitanja tužioca u prisustvu psihologa i trenutnog zakonskog staratelja.

- Tata je u pritvoru zato što ga je neko pogrešno okrivio da je ubio mamu. Neki ljudi i novinari su ga pogrešno okrivili - rekla je Jana, a na pitanje tužioca od koga je to čula, odgovorila je da nije čula ni od koga, već da je "shvatila sama po tom događaju".

Na pitanje gde joj je mama, Jana je odgovorila da je njena mama na nebu.

- Poslednji put kad sam videla mamu, sećam se da smo sišli niz brdo. Mama je otišla, a tata i ja smo preskakali vijaču, a onda smo videli da je nema. Bilo je sunčano vreme, ja sam imala pet godina. Mama je imala plavu trenerku, ali se ne sećam da li je cela bila plava ili nije. Imali su telefone, tata je zvao mamu na telefon, ali ona se nije javljala - dodala je devojčica.

Ona je ispričala da je Jelena Marjanović vozila do nasipa, a da je, kad su stigli na nasip, "trčala putem, dok su se ona i tata igrali dole".

- I ranije smo dolazili tu da mama trči. Kada smo se parkirali samo smo nas troje bili na nasipu. Videla sam je gore, rekla je: "Idem ja" i otišla. Ja sam je pitala da idem sa njom, ali se ne sećam šta mi je odgovorila. Nismo bili ni dugo, ni kratko, videla sam da je otrčala, a posle je nismo videli jer je bila šuma. Popeli smo se kad smo videli da je nema - rekla je Jana.

Ona je ispričala da je tatu držala za ruku, pa ga je "malo pustila dok su se popeli".

- On je vikao, tražili smo je, pokušavao je da je dobije, a posle je zvao policiju. Mislim da sam kući otišla između dana i mraka, po mene su došli stric i deda, a tata je ostao na nasipu sa policijom. Ne sećam se ko je bio sa mnom u kući i ko me je čuvao. Nisam na tv-u gledala ništa o tome i niko kod kuće nije pričao o tome. Nisu dolazili nepoznati ljudi u kuću - dodala je.

"Mislio sam da je otmica"

Nakon što je preslušano ispitivanje Zoranove i Jelenine ćerke, sudija je Zorana Marjanovića pitala kako je objasnio ćerki šta se dogodilo mami.

- Dok smo tražili Jelenu jer je nisam video, u tom momentu joj nisam ništa rekao. Kad sam došao kući da uzmem jaknu, pitala je da li je došla mama. Dok smo je tražili, mislio sam da je u pitanju otmica i da će tražiti otkupninu. Kada je telo pronađeno, Jana je bila kod Jelenine majke Zorice. Kada sam pušten posle zadržavanja od 48 sati, Jana me je više puta pitala za mamu, ali joj nisam odgovarao dok se nisam konsultovao sa psihologom - rekao je Zoran Marjanović.

Zoran Marjanović je ispričao da je ćerki naposletku objasnio da je Jelenu neko napao i da ona nije preživela i da joj je to saopštio oko 40 dana nakon ubistva.

- Dok smo je tražili, Jana je sve vreme nila sklonjena kući, a kada smo u kući pričali o tome bila je u sobi u nekom svom svetiću - dodao je.

Advokat Veljko Delibašić je istakao da je kuća sve vreme bila ozvučena i da sud može da traži snimke od policije kako bi bilo ustanovljeno o čemu su članovi porodice Marjanović pričali u kući.

Na narednom ročištu će veštaci psiholog i psihijatar obrazložiti svoj nalaz i mišljenje koje se tiče veštačenja psihičkog stanja Zoranive i Jelenine ćerke.

Naredno ročište biće održano 19. novembra.

