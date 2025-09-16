IGOR MILOŠEVIĆ SKLOPIO SPORAZUM: Evo na koliko godina ide u zatvor - oglasilo se Tužilaštvo

PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je sklopilo sporazum o priznanju krivičnog dela na osnovu kog bi Igor Milošević, višestruko osuđivani za silovanja, trebalo sa bude osuđen na kaznu zatvora od 14 godina i 10 meseci zbog razbojništva i prinude.

Foto: Jutjub/Portal Informer

Tužilaštvu u saopštenju navodi da su se tužilac, Milošević i njegov branilac po službenoj dužnosti sporazumom o priznanju krivičnog dela saglasili da njega Prvi osnovni sud u Beogradu za izvršenje krivičnih dela razbojništvo i prinuda osudi na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 10 meseci.

On je 18. avgusta došao u fotografsku radnju i upotrebom sile neposredno napao oštećenu radnicu A. D. I. (51) i oduzeo 2.550 dinara.

Tada je tužilaštvo saopštilo da je istog dana ušao u frizerski salon, pretnjom smrću od zaposlene radnice S. K. (41) pokušao da oduzme tuđu pokretnu stvar.

Milošević je više puta osuđivan zbog silovanja, ali i zbog drugih krivičnih dela.