IZOSTALA SUPRUGA OPTUŽENOG KAČAREVIĆA: Na suđenju "vračarcima" ispitani svedoci

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je saslušanjem svedoka nastavljeno suđenje pripadnicima grupe "vračarci", optuženim za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Svedok Marko Božović inače prijatelj optuženog Nikole Kačarevića, je danas ispričao da je tog 17. oktobra 2020. godina zajedno sa Kačarevićem otišao u Tržni centar Ušće gde je kasnije ubijen Aleksandar Šarac. Kačarević je optužen da je javio pripadnicima grupe da će sastati sa Aleksandrom Šarcem u Tržnom centru Ušće 17. oktobra 2020. godine, gde je Šarac i ranjen, dok je od zadobijenih povreda preminuo devet dana kasnije. Kao izvršitelji tog ubistva označeni su Lazar Ilić i Strahinja Savić.

Božović je izjavio da je došao u Kačarevićev stan da bi pomogao oko sastavaljanja ormara, ali da je Kačarević dogovorio sa Šarcem viđanje, te da su zajedno otišli u tržni centar. Ispričao je da su tamo zajedno ručali, a potom otišli odvojeni, odnosno on sa Kačarevićem, a Šarac svojim putem. Kačarević se zatim javio za reč i rekao da je svedok permutovao dane, da on nije tog dana bio u stanu i da je Šarac "zapeo" da idu u tržni centar da bi detetu kupio igračku.

Pored ovog danas su ispitani svedoci koji su izdavali stanove u Beogradu na kraći period, u kojima su, prema navodima iz optužnice pripadnici ove grupe boravili dok su planirali ubistvo Aleksandra Šarca. Jedan od svedoka je rekao da je u stanu na Vračaru boravio visok momak sa tetovažom na ruci, ali kada su mu predočene slike optuženog Lazara Ilića, on nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da je on boravio u stanu. Međutim, on je rekao da je u stanu upoznao mladića koji se predstavio kao Lazar. Svedok koja je izdala stan u Ulici majke Jevrosime preko agencije, kao i da se sa muškarcem našla ispred zgrade i dala mu ključeve.

Ona nije mogla da se seti kako je muškarac koji je iznajmio stan izgledao i dodala je da se više sa njim nije čula. Na suđenje danas nije došla svedok Tamara Đurić, supruga optuženog Nikole Kačarevića, jer je, kako je rekao Kačarevićev branilac juče hospitalizovana. Supruga ubijenog Šarca je ranije tokom suđenja ispričala da je tog dana on otišao sa Kačarevićem u tržni centar, a da je ona otišla sa Đurićevom na ručak.

Kačarević je optužen da je za 6.000 evra javio pripadnicima da se Šarac nalazi u Ušću, nakon čega su ga, prema navodima iz optužnice, u garaži sačekali napadači i ranili sa nekoliko hitaca. U ovom predmetu optuženo je ukupno 45 osoba, dok se u odsustvu sudi 17, među kojima su i vođe grupe Nikola Vušović, Radoje Zvicer i Uroš Piperski. Zvicer je u bekstvu zbog čega mu se sudi u odsustvu, dok je Vušović uhapšen u Barseloni 18. oktobra prošle godine.

Grupa se tereti za ubistva 20. marta Aleksandra Halabrina, 10. septembra Dragana Ristića, i 17.oktobra 2020. godine Aleksandra Šarca. Pokušaji ubistava izvršeni su 7. oktobra na sada pokojnog Lazara Vukićevića, 29. decembra 2019. godine na Samira Divljanovića, 11. maja 2020. na Miloša Nilovića, 27. novembra 2020. godine na Andriju Zarića kao i na Arsenija Stefanovića 1. febraura 2021. godine. Zvicer i Vušović terete se i da su od 2019. do 2022. godine organizovali grupu, čiji pripadnici su između ostalog cijanidom pokušali da otruju Strahinju Savića koji se nalazio u pritvoru u Crnoj Gori i bio je spreman na saradnju sa istražnim organima te države.

