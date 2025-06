UZEO 15.000 EVRA DA OSTANE SA NJOM U VEZI: Neverovatno iznošenje odbrane Nemanje Šućurovića, okrivljenog za ubistvo vanbračne supruge

NEMANjA Šućurović, optužen za teško ubistvo vanbračne supruge Sonje Radoš u njenom stanu 21. juna prošle godine, negirao je danas u Višem sudu u Beogradu da je ubio i da je fizički kažnjavao.

Foto: Društvene mreže

On je promenio deo iskaza, koji je dao u tužilaštvu u istrazi i rečenice, koje je tada rekao, a koje mu ne idu u prilog.

Šućurović se sumnjiči da je tog dana, kada je Sonja došla sa posla, nakon svađe povukao je za kosu i gurnuo, nakon čega se ona ukočila, poplavela i pala, pa je kod nje nastupila trombna embolija i izazvala smrt. On je okrivljen da je prethodno zlostavljao, tukao je u slučaju neposlušnosti, ograničavao joj kretanje, odlazak na posao i vraćanje kući u tačno određeno vreme, ekonomski je iskorišćavao, izdržavajući se od njene zarade i živeći u njenom stanu.

Okrivljeni je kazao da su oni deset godina živeli zajedno i da im niko od prijatelja nije dolazio u kuću. Tvrdio je da su funkcionisali tako da sednu i popričaju i da nije bilo sistema kažnjavanja.

- Kada se sve izdešavalo, ona nije imala po telu masnice i povrede. U optužnici piše da sam je ja šutirao papučom u noge. Nisam. Povreda sa leve strane ispod kolena je nastala kada je pala idući uz stepenice u jesen 2023. godine. Stavljala je led i mazala hepatrombin - kazao je Šućurović. - Imala je povrede grudnog koša. Ja sam radio reanimaciju u stanu, a ne znam to baš. Tu je bila i komšinica, koja je bivša medicinska sestra i rekla mi, "polako, povredićeš je". Hteo sam da je oživim i pet, šest puta sam je udario donjim delom pesnice u grudi. Ja je nisam ubio, niti sam imao tu nameru. Njoj se slošilo taj dan. Poslednje dve nedelje je otežano disala, imala kratak dah i noge su joj oticale.

Za žute masnice koje je Sonja imala po rukama, kazao je da su nastale tokom malo grubljeg seksualnog odnosa i da on to nije rekao u tužilaštvu, jer ga je bilo sramota. Iz istog razloga je kaže, tada pominjao da je udarao varjačom i oklagijom, jer ga je bilo sramota da pominje malo grublji seks. Sada je tvrdio, da kada se posvađao sa njom i nije pričao tri dana, ona je plakala i samopovređivala se. Naveo je da je bila ponekad odsutna i zamišljena i da je bilo strah da živi sama u stanu.

Na pitanje sudije Zorana Božovića, da je izjavio u istrazi, da je posle jedne svađe počeo da "ludi" više nego što treba, pa gde je ta granica koliko treba ludeti, Šućurović je odgovorio da to nije rekao i da nije ludeo, već je to bilo obično svađanje. Negirao je i da je rekao, da se nije dobro osećao kada je fizički kažnjavao, ali je ona to prihvatala i da joj je rekao da to nisu neke kazne, ali će je vremenom popraviti.

Na pitanje tužioca šta su značile zabeleške na kalendaru "KZ tri dana", on je odgovorio da to znači da se na svaka tri dana menjaju krpe u kuhinji i da Sonji nikada nije rekao, "tri dana fizičkog kažnjavanja", jer njihov odnos nikada nije bio takvog inetenziteta. Kazao je i da je sve po kući on radio, usisavao, kuvao, a da je Sonja samo brisala prašinu, stavljala suđe u mašinu za pranje i menjala te krpe. Objasnio je da su tim krpama brisali ruke, kada nešto rade u kuhinji, a desi se da ona po deset dana ne promeni krpe i budu prljave. Na pitanje sudije Ivane Ramić zašto on nije promenio krpe ako su prljave, Šućurović je odgovorio da je to bilo Sonjino.

- Pa joj treba podsetnik na kalendaru - upitala je sudija, na šta je Šućurović odgovorio, "pa nije pamtila, zato".

Na pitanje tužioca iz kog razloga je Sonji rekao da ga prijavi da je udara, optuženi je kazao da je hteo da se raziđu, a ona nije.

- Šta god da se dogovorimo, ona prekrši i nismo mogli da funkcionišemo. Onda sam joj rekao idi prijavi da su masnice, koje imaš od mene, pa neka nas neko drugi rastavi - kazao je Šućurović. - Godinu dana sam hteo da se raziđemo, ali i da ostanem i ušli smo u začarani krug, nisam znao šta da radim. Ona je govorila da će da se ubije ako odem.

Negirao je i da je vređao Sonju i govorio joj da je glupa.

- Objasniću. Ona je bila drčna, terala je svoje na početku veze. To smo krenuli da ispravljamo i pričamo šta je bolje - kazao je Šućurović.

On je kazao da su živeli u Sonjinom stanu, da je ona zarađivala oko 1.000 evra mesečno i plaćala troškove stana.

- Novac smo gledali kao naš. Kada se dešavalo da potrošimo njen, onda izvadimo moj. Nije tačno da ja nisam hteo da radim. To sam rekao u tužilaštvu u smislu da nisam išao na posao, ali sam radio privatno od kuće, prodavao sam robu preko jedne internet platforme i oglasa. Zrađivao sam mesečno, nekada 300, 400 evra, a nekada 600 ili 700 evra, sve je zavisilo koliko se angažujem. Ako mogu da uzmem 50 evra, a ne radi mi se, onda taj dan ne radim. Novac su mi kupci davali na ruke - ispričao je Šućurović.

On je priznao i da je razmišljao o 40.000 evra, koji su ostali u stanu, posle njegovog hapšenja, ali kaže ne na način kome će pripasti, već je mnogo ljudi tada prolazilo kroz stan, pa je rekao inspektoru da pripazi da neko ne uzme taj novac.

Odgovarajući na pitanja, rekao je da je Sonja imala 30.000 evra od prodaje stana i da je on dva puta uzeo po 15.000 evra, a jednom joj je vratio 15.000 evra.

- Sve vreme je taj novac bio u stanu. Uzeo sam ga na konto toga da bi ostali zajedno. Bili smo se posvađali i ona je plakala, pa sam joj rekao: "Daćeš mi pola novca da ostanem u vezi". Posle nekoliko dana bilo mi je žao vratio sam joj. Taj novac nije potrošen, već je išao iz moje u njenu fioku - objasnio je sudskom veću Šućurović.

On je kazao i da ga je Sonja psihički maltretirala, jer kada se posvađaju, pošto ona ne uradi nešto što su se dogovorili, pa se on iznervira i traži joj da ne razgovaraju, da se ne raspravljaju i da ga pusti na miru da se izduva, a ona bi ga posle 15 minuta pitala da li se ohladio. Kako kaže, morao je da je moli da ga ostavi nasamo, ali ona to nije razumela.

Na pitanje sudije Ramić da je u istrazi rekao da nikada nije hteo da ode od nje, a sada pominje da je hteo, Šućurović je kazao da je tačno oboje.

- Da su stvari mogle da se isprave, da me ne nervira, ostao bih, u suprtnom sam hteo da se raziđemo. Ona je mene cenila, poštovala je što se uvek držim dogovora, gledala me kao Boga. Poslednjih meseci smo bili u lošim odnosima. Nisam otišao, jer mi je bilo stalo do nje, bili smo vezani i jako bliski, o svemu smo pričali - naveo je okrivljeni.

Pošto je sve vreme prilično racionalno pričao o Sonji bez pokazivanja emocija, sudija Ivana Ramić ga je pitala da li je potrešen zbog nje, a on je odgovorio da danas nije toliko potrešen, da prva četiri meseca nije znao gde udara, a da ga je potrešenost prošla pre jedno tri, četiri meseca.

- Mi nismo živeli u ljubavnom odnosu, ali smo imali seks. Ja sam nju voleo prvih godinu dana, ali je ta ljubav prošla i ostala je jaka veza između nas. Na početku veze smo želeli da imamo dete, ali ja posle više nisam. Ona je imala veću kilažu i pila lekove za pritisak i trebalo je da smrša malo, ali sam saznao da nije držala dijetu, da je krišom jela na poslu. Shvatio sam da me obmanjuje, da ne poštuje što smo se dogovorili i ja više nisam želeo dete - ispričao je u sudu optuženi Nemanja Šućurović.

Njegov branilac Nemanja Berić na kraju je kazao sudskom veću, da što se tiče potrešenosti, Šućurović je znao da se rasplače, kada ga je posećivao u pritvoru i pričao o Sonji, a da ovde u sudu valjda izigrava nekakvog muškarčinu.