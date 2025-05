BOMBE ZBOG KOROZIJE NISU EKSPLODIRALE: Suđenje Dušanu Krstiću, okrivljenom za podmetanje eksplozivnih naprava u dvorišta kuća porodice Kosmajac

DUŠAN Krstić, koji je optužen da je u novembru 2023. godine bacio tri bombe, po jednu u dvorišta dve kuće porodice pokojnog Dragoslava Kosmajca, dok je treća završila u dvorištu njihovog prvog komšije Slobodana Nikolića na Zvezdari, pušten je danas da se brani sa slobode.

Sudija Višeg suda u Beogradu Goran Ramić ukinuo mu je zabranu napuštanja stana sa nanogvicom, koju je izdržavao u selu kod Ljiga.

- Imate slobodu kretanja, ali gledajte da ne zalazite ni blizu mesta, gde je počinjeno krivično delo, jer ću vam u suprotnom odrediti pritvor - kazao mu je sudija, navodeći da će mu popodne doći poverenik da mu skine nanogvicu.

Inače na današnjem suđenju Krstiću u Višem sudu u Beogradu svedočio je veštak balističar Dejan Belić, koji je veštačio dve bačene, a neeksplodirane ručne bombe M52 i M75 i dvojica policajaca iz Protiv diverzione zaštite Miroljub Savić i Ilija Nešić, koji su radili na uništavanju tih bombi. Prva i treća bomba, koje nisu eksplodirale nađene su u dvorištima Kosmajaca, a druga bačena kod komšije Nikoleća je eksplodirala.

Veštak Belić kazao je da one najverovatnije nisu eksplodirale zbog korozije.

- Ako ima korozije može da se desi da se kašika bombe otežano odvaja od upaljača, nedovoljnom brzinom, a to onda usporava kretanje udarača, koji nema dovoljnu snagu da aktivira kapislu na detonatoru. Takođe, zbog korozije udarač može da izgubi svoj pravac kretanja i kapislu ne pogodi u sredinu, već u stranu i tada detonator ne može da se aktivira - objasnio je Belić.

On je rekao da nije uživo video te bombe, već samo na fotografijama, pošto su one uništene na poligonu u Bubanj potoku, a naredba za veštačenje je doneta posle. Odgovarajući na pitanja rekao je da KD ekipe zbog bezbednosti pre uništavanja ne vrše pregled da li bomba ima eksploziv i da ona može da se snimi specijalnim rendgenskim uređajem da bi se to utvrdilo.

Policajac Miroljub Savić kazao je da pre uništenja bombi nisu radili rendgenski snimak i da su se prema njima ponašali kao prema bojevom sredstvu. Na pitanje branioca Dragoslava Ljubičanovića kako zna da su bombe bile napunjene eksplozivom, svedok je rekao da su po svim oznakama na telu bombi one pripadale bojevom sredstvu, a i bila je pojačana detonacija prilikom uništenja. Kazao je i da se nikada nije desilo da unište bombu koja nema eksploziv.

Drugi policajac Ilija Nešić kazao je da je zvuk detonacije isti prilikom uništavanja i pune i prazne bombe, jer je to zvuk eksploziva kojim se uništavaju u rupi i da su dve ručne bombe, nađene u dvorištu Kosmajaca izgledale kao neeksplodirano bojno sredstvo.

- Do sada nikada nismo pogrešili da li bomba ima eksploziv ili ne. Veštak tu ima glavnu reč. Naše je samo da obezbedimo i uništimo bombu - kazao je Nešić.

Branilac Ljubičanović imao je prigovor na njihovo svedočenje, jer odbrana smatra da nije utvrđeno da je u neeksplodiranim bombama bio eksploziv.