VREĐAO ME, PRETIO MI I UBO SAM GA NOŽEM: Suđenje za ubistvo u Grčića Milenka

KAJEM se što sam to uradio. Teško je buditi se i živeti sa saznanjem da sam ubio prijatelja Miku. Sve bih dao da vratim vreme i ne javim se na taj njegov poziv.

Foto: S.J.M.

Ovo je juče iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu kazao Đorđe Prpić (33), optužen za ubistvo Milana Kneževića (27) i nanošenje lakih povreda njegovom drugu Viktoru Stanisavljeviću u Ulici Grčića Milenka u Beogrdau 17. februara 2024. godine.

On je rekao da ga je te noći oko 2 sata pozvao Knežević da dođe hitno, da mu pomogne, jer su ga izbacili iz kafane.

- Rekao mi je da ponesem sa sobom igračku i ja sam poneo moj lovački nož, koji se njemu jako svideo kada ga je video kod mene u kući i tada tražio da mu ga poklonim. Stavio sam ga u džep na sredini duksa i našao se sa njim i Viktorom u šumi na uglu ulica Grčića Milenka i Ustaničke. Mika me pitao da li sam poneo igračku, rekao sam da jesam, ali nisam mu pokazao nož, nisam hteo da ga vidi. Bio je pijan i drogiran i molio sam ga da ne idemo da se svetimo, da ćemo sutra sve videti - ispričao je Prpić.

On je naveo i da mu je Knežević u tih 45 minuta koliko su bili zajedno pretio i vređao ga i napadao, jer mu nije dao taj nož, a nije hteo da idu u tu kafanu.

- Svašta mi je govorio da će mi zapaliti kuću, pobiti roditelje, silovati ženu. Ja sam pokušavao da ga smirim. Onda me on zagrli i kaže "neće tebe tvoj brat", da bi posle minut opet počeo sa vređanjem i pretnjama. To je tako trajalo, čas bi mi pretio, čas bi se smirio. Hteo sam da odem, ali bi on onda počeo da preti. Govorio mi je "siso, p...o, što si došao, ti si niko". Osećao sam se poniženo, on mi je bio prijatelj. Doživeo sam crnilo, nervni slom i ubo sam ga jednom tim nožem i krenuo da bežim. On je ostao da stoji, a Viktor je trčao ka meni. Ja sam bežao i kada sam skrenuo u ulicu desno, Viktora više nisam video - kazao je Prpić.

On je rekao da je Viktor sve vreme bio tu sa njim i Milanom, da je i on malo Milana smirivao, ali se smejao kada ga je Milan vređao. Kazao je da ne zna odakle Viktorovi DNK tragovi na sečivu i dršci noža i da mu nije davao nož.

- Posle uboda Milana sam bežao, jer sam imao problema sa zakonom. Ubo sam ga jednom ili dva puta, nisam siguran. Krenuo sam nožem ka nozi, ali kako je on krenuo ka meni i da se unosi, mislim da sam ga ubo u stomak. Bio je metar od mene na nizbrdici. Da sam znao da se bori za život ostao bih da mu pomognem. Mislio sam da je samo ranjen, a na vestima sam pročitao da je preminuo. Nož sam bacio u kantu za đubre i otišao sam na Staru planinu - kazao je Prpić, navodeći da se ne seća da je tada povredio Viktora i da je iz spisa predmeta pročitao da je on zadobio laku telesnu povredu.

Prpić je kazao i da se sa Milanom Kneževićem znao deset godina, da su se družili, posećivali u kući i porodično viđali. Rekao je da ga nikada nije video takvog kakav je bio te noći.

- I ja i on smo bili po zatvorima, a Milan je izašao iz zatvora u Austriji neka dva meseca pre toga - kazao je okrivljeni.

On je rekao i da je dva puta u pritvoru pokušao da se ubije, da je sekao vene, jer mu je teško da živi sa time šta je učinio i da se sada nalazi u bolničkom bloku Centralnog zatvora i prima terapiju.

Sud je naložio da se uradi Prpićevo psihijatrisko-psihološko veštačenje.

OTIŠAO U DVA SATA

NA suđenju je ispitana i supruga Milana Kneževića Kristina Musa, koja je rekla da je Milan te noći došao oko ponoći i onda otišao oko 2 sata.

- Pre izlaska je pričao sa nekim telefonom, ali ne znam sa kim niti šta, jer sam bila u drugoj sobi i nisam slušala. Ne znam ni da li je on zvao nekoga ili je dobio poziv. Kada je krenuo napolje, pitala sam ga, "da li znaš gde ćeš", a on je rekao "znam" i otišao, a ja sam ostala u krevetu i u kući sa decom - kazala je Kristina Musa.