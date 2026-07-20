TRAGEDIJA KOD OBRENOVCA: Muškarac poginuo dok je prao auto u dvorištu
TRAGEDIJA kakva se ne pamti dogodila se juče u popodnevnim časovima u naselju Mala Moštanica, kada je B.Ć. (47) iz Zemuna izgubio život usled strujnog udara.
Prema prvim informacijama, nesrećni čovek stigao je u nedelju oko 19 časova kod svojih prijatelja u Ulicu Šarčevića kraj u Maloj Moštanici. Ništa nije slutilo na užas koji će uslediti samo nekoliko trenutaka kasnije.
Koban trenutak na mokroj travi
Bojan je odlučio da opere vozilo i u tu svrhu je u dvorištu posegnuo za mašinom za pranje pod pritiskom. Međutim, teren na kom se nalazio bio je izuzetno vlažan.
Nije ni slutio da ga korak deli od smrti
Čim je na mokroj travi uključio električni aparat, došlo je do strujnog udara koji ga je na mestu pokosio.
Ukućani i prijatelji odmah su pozvali Hitnu službu Doma zdravlja Obrenovac. Lekarska ekipa je ubrzo stigla na lice mesta, ali uprkos svim naporima, mogli su samo da konstatuju smrt nesrećnog čoveka.
Policija obavila uviđaj
Nakon završenog uviđaja i pregleda, telo nastradalog B.Ć. oslobođeno je obdukcije, budući da je jednoznačno utvrđeno da je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja i strujnog udara.
(Telegraf)
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