NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU POVREĐENIH U NESREĆI U CRNOJ GORI: Oglasio se direktor bolnice u Risnu
PUTNICI, državljani Srbije, koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori, stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, dr Dino Panjako.
Prema njegovim rečima, pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi nakon saobraćajne nesreće su stabilnog zdravstvenog stanja, jedan je prebačen na Odeljenje neurohirurgije, dok su tri otpuštena na kućno lečenje, prenosi Pobjeda.
- Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj terapiji su stabilnih vitalnih parametara. Svi su neprestano bili podvrgnuti monitoringu, kliničkom pregledu, dodatnim radiološkim ispitivanjima i svi su dobro. Jedan od njih je prebačen na Odeljenje neurohirurgije. Što se tiče pacijenata koji su lakše povređeni, za sada je otpušteno tri pacijenta na kućno lečenje. U planu je da se otpuste još tri pacijenta - kazao je dr Panjako.
Podsetimo, na magistralnom putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sleteo putnički kombi.
(Tanjug)
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