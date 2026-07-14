Nesreće

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU POVREĐENIH U NESREĆI U CRNOJ GORI: Oglasio se direktor bolnice u Risnu

В. Н.

14. 07. 2026. u 08:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PUTNICI, državljani Srbije, koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori, stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, dr Dino Panjako.

НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋИ У ЦРНОЈ ГОРИ: Огласио се директор болнице у Рисну

Foto: Patrola policije CG

Prema njegovim rečima, pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi nakon saobraćajne nesreće su stabilnog zdravstvenog stanja, jedan je prebačen na Odeljenje neurohirurgije, dok su tri otpuštena na kućno lečenje, prenosi Pobjeda.

- Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj terapiji su stabilnih vitalnih parametara. Svi su neprestano bili podvrgnuti monitoringu, kliničkom pregledu, dodatnim radiološkim ispitivanjima i svi su dobro. Jedan od njih je prebačen na Odeljenje neurohirurgije. Što se tiče pacijenata koji su lakše povređeni, za sada je otpušteno tri pacijenta na kućno lečenje. U planu je da se otpuste još tri pacijenta - kazao je dr Panjako.

Podsetimo, na magistralnom putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sleteo putnički kombi.

(Tanjug)

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OBJAVLJENE TAČNE ADRESE U EU: Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu Čeka se reakcija Moskve
Svet

0 0

OBJAVLjENE TAČNE ADRESE U EU: "Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu" Čeka se reakcija Moskve

NEMAČKA je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk. Istovremeno, on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu.

13. 07. 2026. u 12:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREBACIVALI MIGRANTE IZ BUGARSKE: Uhapšeni osumnjičeni za krijumčarenje ljudi, među njima i dvojica policajaca
Hapšenja i istraga

0 0

PREBACIVALI MIGRANTE IZ BUGARSKE: Uhapšeni osumnjičeni za krijumčarenje ljudi, među njima i dvojica policajaca

PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovani krimninal u saradnji sa UKP, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala i zajedničke istrage MUP Republike Srbije i MUP Republike Bugarske usmerene na otkrivanju i razbijanju međunarodne mreže krijumčara ljudi uz podršku EVROPOL, danas je na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice, uhapšeno pet osoba, među kojima su i dva policijska službenika.

14. 07. 2026. u 12:13

Politika
Tenis
Fudbal
TAJNA PESME TUŽNO LETO TOME ZDRAVKOVIĆA: Evo kome je posvetio ove vanvremenske stihove

TAJNA PESME "TUŽNO LETO" TOME ZDRAVKOVIĆA: Evo kome je posvetio ove vanvremenske stihove