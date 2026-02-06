STRAVIČNA NESREĆA KOD VREOCA: Dvoje mrtvih - dete u teškom stanju hitno prevezeno u Urgentni centar

VOJNI savez koji Zagreb, Tirana i Priština predstavljaju kao odbrambeni, to je samo "na papiru", dok se na terenu sve tri strane ubrzano naoružavaju, uz prećutnu podršku spoljnih aktera. To šalje jasnu poruku da je Srbija, zajedno sa Republikom Srpskom, označena kao glavna meta nove regionalne bezbednosne arhitekture.