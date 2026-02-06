Nesreće

STRAVIČNA NESREĆA KOD VREOCA: Dvoje mrtvih - dete u teškom stanju hitno prevezeno u Urgentni centar

06. 02. 2026. u 08:32

NA magistralnom putu u Vreocima kod Lazarevca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća.

Foto: Novosti

Do saobraćajne nesreće je došlo usled direktnog sudara putničkog vozila i teretnog kamiona.

U udesu su život izgubile dve osobe, dok je povređeno dete hitno prevezeno u Urgentni centar u veoma teškom stanju. Sa detetom je u Urgentni prevezena i povređena žena.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila.

Saobraćaj je u prekidu. 

