STRAVIČNA NESREĆA KOD VREOCA: Dvoje mrtvih - dete u teškom stanju hitno prevezeno u Urgentni centar
NA magistralnom putu u Vreocima kod Lazarevca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća.
Do saobraćajne nesreće je došlo usled direktnog sudara putničkog vozila i teretnog kamiona.
U udesu su život izgubile dve osobe, dok je povređeno dete hitno prevezeno u Urgentni centar u veoma teškom stanju. Sa detetom je u Urgentni prevezena i povređena žena.
Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila.
Saobraćaj je u prekidu.
(Blic)
