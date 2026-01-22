GAŽENJE PEŠAKA NA BANOVOM BRDU: Žena na stanici pala pod autobus, on joj prešao preko noge
U BEOGRADU se tokom protekle noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda - gaženje pešaka na Banovom brdu, u kojoj je jedna žena teško povređena, saopšteno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.
Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.40 sati u Požeškoj ulici, kada je žena (63) na početnoj stanici pala pod autobus, koji joj je prešao preko noge, nakon čega je ekipa hitne pomoći prevezla na VMA.
Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 88 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, kao i stariji sugrađani, zbog padova u kući.
(Tanjug)
