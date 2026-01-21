Nesreće

LOPOV VITLAO NOŽEM, A OVAJ POTEZ RADNICE GA NATERAO DA POBEGNE: Drama u prodavnici na Čukarici

В.Н

21. 01. 2026. u 09:25

BEOGRADSKA policija traga za razbojnikom koji je juče, naoružan nožem, pokušao da opljačka prodavnicu na Čukarici.

ЛОПОВ ВИТЛАО НОЖЕМ, А ОВАЈ ПОТЕЗ РАДНИЦЕ ГА НАТЕРАО ДА ПОБЕГНЕ: Драма у продавници на Чукарици

Foto: N. Skenderija

Prema nezvaničnim informacijama, razbojnik je bio izuzetno agresivan, a kako bi zastrašio radnicu i primorao je da mu preda pazar, u jednom trenutku je zamahnuo nožem u nameri da je ubode. Srećom, žena je pokazala neverovatne reflekse i hrabrost i uspela da izbegne ubadanje, a nekoliko sekundi kasnije počela je glasno da vrišti i doziva pomoć.

Neočekivana reakcija i strah da će neko od prolaznika ili komšija uleteti u radnju potpuno su zbunili razbojnika. On je u panici odustao od pljačke i neverovatnom brzinom pobegao iz objekta.

Sve to zabeležile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Na snimcima se jasno vidi trenutak napada, kao i maskirano lice razbojnika.

Policija je preuzela materijal i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca, prenosi Telegraf.

BONUS VIDEO - Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav