LOPOV VITLAO NOŽEM, A OVAJ POTEZ RADNICE GA NATERAO DA POBEGNE: Drama u prodavnici na Čukarici
BEOGRADSKA policija traga za razbojnikom koji je juče, naoružan nožem, pokušao da opljačka prodavnicu na Čukarici.
Prema nezvaničnim informacijama, razbojnik je bio izuzetno agresivan, a kako bi zastrašio radnicu i primorao je da mu preda pazar, u jednom trenutku je zamahnuo nožem u nameri da je ubode. Srećom, žena je pokazala neverovatne reflekse i hrabrost i uspela da izbegne ubadanje, a nekoliko sekundi kasnije počela je glasno da vrišti i doziva pomoć.
Neočekivana reakcija i strah da će neko od prolaznika ili komšija uleteti u radnju potpuno su zbunili razbojnika. On je u panici odustao od pljačke i neverovatnom brzinom pobegao iz objekta.
Sve to zabeležile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Na snimcima se jasno vidi trenutak napada, kao i maskirano lice razbojnika.
Policija je preuzela materijal i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca, prenosi Telegraf.
BONUS VIDEO - Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu
Preporučujemo
IMA POVREĐENIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali
20. 01. 2026. u 17:03
TINEJDžER STRADAO U NESREĆI KOD GRAČANICE: Maloletni suvozač hitno prebačen u bolnicu
20. 01. 2026. u 16:23
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)