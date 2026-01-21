LOPOV VITLAO NOŽEM, A OVAJ POTEZ RADNICE GA NATERAO DA POBEGNE: Drama u prodavnici na Čukarici

BEOGRADSKA policija traga za razbojnikom koji je juče, naoružan nožem, pokušao da opljačka prodavnicu na Čukarici.

Foto: N. Skenderija

Prema nezvaničnim informacijama, razbojnik je bio izuzetno agresivan, a kako bi zastrašio radnicu i primorao je da mu preda pazar, u jednom trenutku je zamahnuo nožem u nameri da je ubode. Srećom, žena je pokazala neverovatne reflekse i hrabrost i uspela da izbegne ubadanje, a nekoliko sekundi kasnije počela je glasno da vrišti i doziva pomoć.

Neočekivana reakcija i strah da će neko od prolaznika ili komšija uleteti u radnju potpuno su zbunili razbojnika. On je u panici odustao od pljačke i neverovatnom brzinom pobegao iz objekta.

Sve to zabeležile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Na snimcima se jasno vidi trenutak napada, kao i maskirano lice razbojnika.

Policija je preuzela materijal i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca, prenosi Telegraf.

