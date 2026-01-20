Nesreće

STRAŠAN PRIZOR NAKON NESREĆE U NOVOM SADU: Automobil stoji na sredini ulice, hauba demolirana

Ana Đokić

20. 01. 2026. u 22:47

SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se večeras na Mostu slobode u Novom Sadu.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, automobil stoji na sredini raskrsnice, hauba mu je oštećena, a srča je rasuta po putu.

Još uvek nije poznato kako je do udesa došlo, a takođe nije poznato da li ima povređenih.

(Telegraf)

