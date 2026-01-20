STRAŠAN PRIZOR NAKON NESREĆE U NOVOM SADU: Automobil stoji na sredini ulice, hauba demolirana
SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se večeras na Mostu slobode u Novom Sadu.
Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, automobil stoji na sredini raskrsnice, hauba mu je oštećena, a srča je rasuta po putu.
Još uvek nije poznato kako je do udesa došlo, a takođe nije poznato da li ima povređenih.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
Preporučujemo
IMA POVREĐENIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali
20. 01. 2026. u 17:03
TINEJDžER STRADAO U NESREĆI KOD GRAČANICE: Maloletni suvozač hitno prebačen u bolnicu
20. 01. 2026. u 16:23
DEVOJČICU UDARIO AUTO KOD ŠKOLE U MIRIJEVU: Pretrčavala ulicu za vreme velikog odmora
20. 01. 2026. u 12:40
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)