ZAPALIO SE AUTOMOBIL NA PARKINGU U ZRENJANINU: Vatrogasci odmah reagovali

NA Bogojavljensku noć, nešto pre 19 časova u zrenjaninskom stambenom naselju Ruža Šulman, u Ulici Marka Oreškovića, zapalio se parkirani automobil marke “audi” crne boje.

Foto: Nikša Grujić

Za sada nije poznat razlog zbog čega se automobil parkiran ispred marketa upalio, ali ono što je najvažnije, nije bilo stradalih ni povređenih.

Foto: Nikša Grujić

Brzo je intervenisala vatrogasna jedinica i ugasila požar na parkiranom audiju.

