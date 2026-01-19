Nesreće

ZAPALIO SE AUTOMOBIL NA PARKINGU U ZRENJANINU: Vatrogasci odmah reagovali

Б. Г.

19. 01. 2026. u 20:05

NA Bogojavljensku noć, nešto pre 19 časova u zrenjaninskom stambenom naselju Ruža Šulman, u Ulici Marka Oreškovića, zapalio se parkirani automobil marke “audi” crne boje.

Foto: Nikša Grujić

Za sada nije poznat razlog zbog čega se automobil parkiran ispred marketa upalio, ali ono što je najvažnije, nije bilo stradalih ni povređenih.

Foto: Nikša Grujić

Brzo je intervenisala vatrogasna jedinica i ugasila požar na parkiranom audiju.

