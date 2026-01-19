ZAPALIO SE AUTOMOBIL NA PARKINGU U ZRENJANINU: Vatrogasci odmah reagovali
NA Bogojavljensku noć, nešto pre 19 časova u zrenjaninskom stambenom naselju Ruža Šulman, u Ulici Marka Oreškovića, zapalio se parkirani automobil marke “audi” crne boje.
Za sada nije poznat razlog zbog čega se automobil parkiran ispred marketa upalio, ali ono što je najvažnije, nije bilo stradalih ni povređenih.
Brzo je intervenisala vatrogasna jedinica i ugasila požar na parkiranom audiju.
