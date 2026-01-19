JEDNA OSOBA NASTRADALA A TRI POVREĐENE: Bilans prošlog vikenda u Smederevu
TOKOM prethodnog vikenda na području Policijske uprave u Smederevu dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedan pešak podlegao zadobijenim povredama, jedan vozač zadobio je teške telesne povrede, dok su dva pešaka lakše povređena.
Takođe, zadržano osam vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
S obzirom da je počelo drugo polugodište u školama i da je povećano učešće pešaka i dece, kako u ranim jutarnjim, tako i u večernjim časovima, iz Policijske uprave Smederevo apeluju na vozače da smanje brzinu kretanja vozila i povećaju oprez u naselju i u zonama škola i pešačkih prelaza, kako bismo zaštitili najmlađe i najranjivije učesnike u saobraćaju.
I dalje postoji rizik od nastanka magle i poledice, pa se savetuje da vozači pokažu dodatni obzir i pažnju za volanom.
