JEDNA OSOBA NASTRADALA A TRI POVREĐENE: Bilans prošlog vikenda u Smederevu

TOKOM prethodnog vikenda na području Policijske uprave u Smederevu dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedan pešak podlegao zadobijenim povredama, jedan vozač zadobio je teške telesne povrede, dok su dva pešaka lakše povređena.

Foto: N. Živanović

Takođe, zadržano osam vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom da je počelo drugo polugodište u školama i da je povećano učešće pešaka i dece, kako u ranim jutarnjim, tako i u večernjim časovima, iz Policijske uprave Smederevo apeluju na vozače da smanje brzinu kretanja vozila i povećaju oprez u naselju i u zonama škola i pešačkih prelaza, kako bismo zaštitili najmlađe i najranjivije učesnike u saobraćaju.

I dalje postoji rizik od nastanka magle i poledice, pa se savetuje da vozači pokažu dodatni obzir i pažnju za volanom.