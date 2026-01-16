POZNATO STANJE POVREĐENIH U NESREĆI NA MILOŠU VELIKOM: Sudarilo se 10 vozila - saobraćaj obustavljen (FOTO)

U OPŠTU bolnicu u Čačku primljene su ukupno četiri osobe povređene u lančanom sudaru koji se dogodio jutros na auto-putu Miloš Veliki, rečeno je u toj bolnici.

Foto: Tanjug

Iz Opšte bolnice u Čačku potvrđeno je da su svi povređeni zbrinuti u toj zdravstvenoj ustanovi, pri čemu je jedan muškarac, zbog težine povreda, smešten u Jedinicu intenzivnog lečenja, dok su preostale tri osobe – dve žene i jedan muškarac – stabilnog opšteg stanja i podvrgnute su daljoj dijagnostici.

Foto: Tanjug

Na auto-putu Miloš Veliki, u blizini Lučana, jutros oko 8 časova dogodio se lančani sudar u kojem je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan teretni kamion.

U nezgodi nije bilo poginulih, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Foto: Tanjug

Saobraćaj na deonici auto-puta od Lučana ka Požegi trenutno je obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativni pravac preko Ovčar Banje.

Foto: Tanjug

Na terenu su pripadnici saobraćajne policije, a uviđaj je u toku.

(Tanjug)

