TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Sudarilo se više vozila - ima povređenih (FOTO)

SAMO sam pogledala i vidim maslinaste vojne avione. Kažem deveru, "Dušane avioni", a on veže najlon između prikolice i traktora i kaže, "pa šta, naši su". Oni su napravili polukrug i vratili se. Kada je počelo pucati i goriti, ja i jetrva Zorka smo čučnule ispod prikolice. Videla sam mog muža Rada kako je pao i krv mu teče preko lica. Svekrva Marta leži na leđima, desni kuk joj isečen kao satarom, živo meso se vidi. Iznad traktora Mile Malobabić sav raznešen, nema glave.