TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Sudarilo se više vozila - ima povređenih (FOTO)
NA auto-putu Miloš Veliki pre tunela Munjino Brdo jutros oko 8 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.
Prema prvim informacijama, više vozila je učestvovalo u sudaru, rečeno u Policijskoj upravi u Čačku.
Dve osobe su povređene i prevezene u bolnicu.
Na toj deonici je saobraćaj obustavljen.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac
