Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Sudarilo se više vozila - ima povređenih

В. Н.

16. 01. 2026. u 09:35

NA auto-putu Miloš Veliki pre tunela Munjino Brdo jutros oko 8 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА АУТО-ПУТУ МИЛОШ ВЕЛИКИ: Сударило се више возила - има повређених

Foto: Novosti

Prema prvim informacijama, više vozila je učestvovalo u sudaru, rečeno u Policijskoj upravi u Čačku.

Dve osobe su povređene i prevezene u bolnicu.

Na toj deonici je saobraćaj obustavljen.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MILE RAZNESEN BEZ GLAVE, SVEKRVI SE ŽIVO MESO VIDI: Potresno svedočenje Vide Galogaže o zločinu na Prijedorskoj cesti
Suđenja

0 1

MILE RAZNESEN BEZ GLAVE, SVEKRVI SE ŽIVO MESO VIDI: Potresno svedočenje Vide Galogaže o zločinu na Prijedorskoj cesti

SAMO sam pogledala i vidim maslinaste vojne avione. Kažem deveru, "Dušane avioni", a on veže najlon između prikolice i traktora i kaže, "pa šta, naši su". Oni su napravili polukrug i vratili se. Kada je počelo pucati i goriti, ja i jetrva Zorka smo čučnule ispod prikolice. Videla sam mog muža Rada kako je pao i krv mu teče preko lica. Svekrva Marta leži na leđima, desni kuk joj isečen kao satarom, živo meso se vidi. Iznad traktora Mile Malobabić sav raznešen, nema glave.

15. 01. 2026. u 20:41

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva