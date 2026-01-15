Nesreće

VIŠE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUPINOVOM MOSTU: Jedna osoba povređena, obustavljen saobraćaj ka Borči

В.Н.

15. 01. 2026. u 08:32

JUTROS oko 7:10 časova na kraju Pupinovog mosta dogodilo se više saobraćajnih nezgoda.

ВИШЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУПИНОВОМ МОСТУ: Једна особа повређена, обустављен саобраћај ка Борчи

Foto: D. N.

Na Pupinovom mostu jutros je oko 7.10 sati došlo do više saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba povređena.

Saobraćaj u smeru ka Borči je obustavljen. Povređena osobaje prevezena u bolnicu.

(Tanjug)

