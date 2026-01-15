VIŠE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUPINOVOM MOSTU: Jedna osoba povređena, obustavljen saobraćaj ka Borči
JUTROS oko 7:10 časova na kraju Pupinovog mosta dogodilo se više saobraćajnih nezgoda.
Na Pupinovom mostu jutros je oko 7.10 sati došlo do više saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba povređena.
Saobraćaj u smeru ka Borči je obustavljen. Povređena osobaje prevezena u bolnicu.
(Tanjug)
