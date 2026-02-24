DAN PUN IZNENAĐENJA, PAZITE SE U SAOBRAĆAJU Astro savet za utorak, 24. februar: Na ove znake najviše utiče prva Mesečeva četvrt u Blizancima
PRVA Mesečeva četvrt jednom godišnje nađe se u Blizancima, znaku komunikacija, biznisa i intelekta, a ove godine formira se 24. februara, u 13.29, na petom stepenu (ljubav, kreativnost, hobi, privatni biznis, deca, sport) tog znaka.
Najviše će uticati na rođene u znaku Blizanaca, Strelca, Device i Riba.
Budući da ove godine pravi konjunkciju sa Uranom na Algolu, to upozorava na veću opasnost u saobraćaju zbog čega je neophodan dodatni oprez. Ovaj aspekt donosi i vanredne troškove, nagle odluke, raskide, selidbe, iznenadna putovanja.
Pošto se dešava u Blizancima kojima upravlja Merkur, planeta komunikacija, dogovora, biznisa, možete da započnete nešto novo, da realizujete neku svoju poslovnu ideju (Uran), da započnete novi vid oglašavanja ili saradnje preko interneta, da otvorite auto-servis, izdavačku kuću, upišete kurs stranih jezika. Možete da započnete nov posao, projekat, dogovor, privatni biznis, jer kada Mesec raste, poslovi napreduju. I ne samo poslovi, već i dogovori kako sa poslovnim tako i sa ljubavnim partnerom. Naročito kada se radi o Strelcima i Ribama, jer njihovim partnerskim odnosima upravlja Merkur.
