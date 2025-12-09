Nesreće

NOĆ U BEOGRADU: Pomoć lekara najviše tražila ova grupa ljudi

В.Н.

09. 12. 2025. u 07:34

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, a u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Borči, niko nije povređen, rečeno je u službi Hitne pomoći.

НОЋ У БЕОГРАДУ: Помоћ лекара највише тражила ова група људи

Foto: D. N.

Udes se dogodio u 22.18 časova u na uglu ulice Žarka Zrenjanina i Ustavske.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 97 puta, a od toga je 14 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici među kojima najviše osobe sa hipertenzijom.

(Tanjug)

