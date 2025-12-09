NOĆ U BEOGRADU: Pomoć lekara najviše tražila ova grupa ljudi
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, a u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Borči, niko nije povređen, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Udes se dogodio u 22.18 časova u na uglu ulice Žarka Zrenjanina i Ustavske.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 97 puta, a od toga je 14 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici među kojima najviše osobe sa hipertenzijom.
(Tanjug)
