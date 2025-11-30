NAJNOVIJI DETALJI UDESA U KOM SU STRADALI OTAC I BEBA: Na skretanju za Surčin udarili u autobus s vozačem iz Šri Lanke

U STRAŠNOJ nesreći koja se desila jutros oko 1 sat na auto-putu Miloš Veliki stradao je muškarac Sreten J. (27) sa svojim sinom od 14 meseci M. J. U automobilu audi A 6 Sreten je bio vozač, na mestu suvozača bila je njegova supruga Darinka V., koja je u teškom stanju i lekari joj se bore za život.

Kod skretanja za Surčin oni su udarili u autobus Strela Obrenovac, kojim je upravljao vozač iz Sri Lanke, prenose mediji.

Na lice mesta je došla Hitna pomoć, koja je mgla samo da konstatuje smrt bebe.

Otac je potom preminuo u bolnici, a majka je u kritičnom stanju.

Na terenu bili saobraćajna policija, vatrogasci -spasioci i Hitna pomoć. I autobus i audi su upućeni na vanredni tehnički pregled.

