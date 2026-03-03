U LOKVI KRVI PRONAŠAO SINA ISPRED ZGRADE: Užas u Rakovici, pretučenom mladiću lekari se bore za život

U BEOGRADSKOM naselju Rakovica juče se dogodio stravičan incident u kojem je sedamnaestogodišnji mladić zadobio povrede opasne po život.

Novosti

Prema prvim informacijama, tinejdžera je ispred zgrade u kojoj stanuje pronašao otac, nakon što su ga brutalno pretukla, za sada, neidentifikovana lica.

Otac povređenog mladića izjavio je da su njegovog sina presrela i pretukla nekolicina mladića. Motiv napada još uvek nije poznat, a napadači su pobegli sa lica mesta pre dolaska policije.

Lekari se bore za život mladića

Tinejdžer je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu konstatovane izuzetno teške povrede. Prema medicinskim nalazima, mladić ima prelom lobanje i nagnječenje mozga.

Lekari se trenutno bore za njegov život, a njegovo stanje je ocenjeno kao kritično.

O celom slučaju su odmah obavešteni policija i nadležno tužilaštvo. Policijski službenici su obavili uviđaj na mestu napada i intenzivno tragaju za počiniocima.

Pregledaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okruženju kako bi se identifikovali napadači.

(Telegraf)

