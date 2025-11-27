NAJNOVIJI DETALJI NESREĆE NA PUTU IRIG-RUMA: Žene bile u kombiju koji je naleteo na valjak
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se jutros, nešto posle pet časova, dogodila na putu Irig–Ruma, poginule su četiri osobe, potvrđeno je iz policije.
Vozač kombija (61) povređen je i zbrinut u Službi hitne medicinske pomoći u Sremskoj Mitrovici. Prema prvim informacijama iz mitrovačke bolnice, zadobio je povrede u predelu abdomena i karlice.
Nezvanično se saznaje da je kombi prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.
Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na kolovozu tokom izvođenja radova.
Na mestu nesreće nalaze se Hitna pomoć, policija i pripadnici Sektora za vanredne situacije. Put Irig–Ruma je trenutno zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.
Uviđaj je u toku, a zvanične okolnosti nesreće biće saopštene nakon što nadležni završe posao na terenu.
Oglasili se iz bolnice
- U ranim jutarnjim satima u mitrovačku bolnicu dovezeno je jedno povređeno lice (muškarac 1964. godište) povređen u saobraćajnoj nezgodi, sa višestrukim telesnim povredama u predelu grudnog koša, abdomena, rebara i karlice. Urađena je kompletna dijagnostika i povređeni je smešten u Jedinicu intenzivne terapije. O daljem toku lečenja odlučiće tim lekara specijalista koji prate njegovo stanje - saopštio je v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić.
(Kurir)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
UHAPŠENE DVE OSOBE U NOVOM SADU: Zloupotrebili službeni položaj
27. 11. 2025. u 11:48
OGLASIO SE MUP U VEZI NESREĆE KOD RUME: Četiri osobe stradale, troje povređeno
27. 11. 2025. u 11:25
VATROGASCU POZLILO OD PRIZORA KOJI JE ZATEKAO: Mučne scene na mestu pogibije Ane Radović i njenog prijatelja
JUTROS je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri lociran automobil marke "audi" u kome su pronađena dva tela, a jedno do njih je telo Ane Radović za kojom se tragalo od 23. novembra.
26. 11. 2025. u 13:30
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)