ČETIRI OSOBE POGINULE U NESREĆI NA PUTU IRIG-RUMA: Na terenu su sve hitne službe i sektor za vanredne situacije
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Irig-Ruma, poginule su četiri osobe.
Nesreća se dogodila oko 6.30 sati, a na terenu su sve hitne službe, ekipe za vanredne situacije.
Nekoliko osoba je i povređeno, a iz kombija su do sada izvučena tri tela, od četvoro poginulih, prenose mediji.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je kombi udario u radnu mašinu, tačnije valjak.
