ČETIRI OSOBE POGINULE U NESREĆI NA PUTU IRIG-RUMA: Na terenu su sve hitne službe i sektor za vanredne situacije

V.N.

27. 11. 2025. u 08:23

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Irig-Ruma, poginule su četiri osobe.

Nesreća se dogodila oko 6.30 sati, a na terenu su sve hitne službe, ekipe za vanredne situacije.

Nekoliko osoba je i povređeno, a iz kombija su do sada izvučena tri tela, od četvoro poginulih, prenose mediji.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je kombi udario u radnu mašinu, tačnije valjak. 

