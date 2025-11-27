ČETIRI OSOBE POGINULE U NESREĆI NA PUTU IRIG-RUMA: Na terenu su sve hitne službe i sektor za vanredne situacije

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Irig-Ruma, poginule su četiri osobe.

Nesreća se dogodila oko 6.30 sati, a na terenu su sve hitne službe, ekipe za vanredne situacije.

Nekoliko osoba je i povređeno, a iz kombija su do sada izvučena tri tela, od četvoro poginulih, prenose mediji.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je kombi udario u radnu mašinu, tačnije valjak.

