EVO U KAKVOM JE STANJU DEVOJKA KOJA JE PALA SA TERASE: Oglasili se iz Studentskog centra Beograd
STUDENETSKI centar "Beograd" saopštio je danas da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa terase u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u veoma ozbiljnom stanju.
Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u teškim trenucima, dok nadležni organi obavljaju sve potrebne procedure i istrage.
- Svi zaposleni u Ustanovi Studentski centar "Beograd" i studenti su duboko potreseni ovim teškim događajem. Želimo da izrazimo najiskreniju zabrinutost i solidarnost sa porodicom povređene studentkinje i sa svima koji su pogođeni ovom situacijom. Prioritet nam je da pružimo svu moguću pomoć i podršku studentkinji, njenoj porodici, kao i ostalim studentima koji su bili u domu u trenutku nesreće - navodi se u saopštenju te studentske ustanove.
Devojka stara 20 godina koja je pala sa visine u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć u 23.51 sati, teško je povređena i ekipa Hitne pomoći ju je prevezla u KBC Zemun, rečeno je ranije danas Tanjugu u službi Hitne pomoći.
(Tanjug)
