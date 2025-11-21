Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČEN 31 VOZAČ, JEDAN ZADRŽAN NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sanckcionisala 402 prekršaja

Ljiljana Preradović

21. 11. 2025. u 14:02

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 20. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 402 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Foto: R. Šegrt

Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 31 vozač i pet vozila, a zadržana su dva vozača, jedan  zato što je vozio  pod dejstvom alkohola, a jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U četvrtak, 20. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća  u kojima su četiri osobe  zadobile lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba lakše povređena.

