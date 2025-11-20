Nesreće

LEKARI U BEOGRADU IMALI PUNE RUKE POSLA: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće

В.Н.

20. 11. 2025. u 07:15

DVE saobraćajne nesreće, u kojima ima povređenih, dogodile su se tokom noći u Beogradu.

ЛЕКАРИ У БЕОГРАДУ ИМАЛИ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА: Двоје повређених у две саобраћајне несреће

Foto: D. R.

Kako je rečeno Tanjugu u službi Hitne pomoći, dve osobe zadobile su lakše telesne povrede u ovim saobraćajnim nesrećama.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 107 puta, od kojih je 16 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U DVORIŠTU ŠKOLE PESNICOM UDARIO POLICAJCA: Optužnica za napad na službeno lice i držanje droge
Hapšenja i istraga

0 0

U DVORIŠTU ŠKOLE PESNICOM UDARIO POLICAJCA: Optužnica za napad na službeno lice i držanje droge

TRI pune godine nakon napada na policajca u dvorištu osnovne škole "Kneginja Milica" koji je tada radio svoj posao Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podiglo optužnicu protiv D. J. (21) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio produženo krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

19. 11. 2025. u 17:22

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!