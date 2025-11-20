LEKARI U BEOGRADU IMALI PUNE RUKE POSLA: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće
DVE saobraćajne nesreće, u kojima ima povređenih, dogodile su se tokom noći u Beogradu.
Kako je rečeno Tanjugu u službi Hitne pomoći, dve osobe zadobile su lakše telesne povrede u ovim saobraćajnim nesrećama.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 107 puta, od kojih je 16 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Tanjug)
