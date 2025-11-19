Nesreće

STRADALE DVE OSOBE: Na području PU Kraljevo u oktobru 59 saobraćajnih udesa

Goran Ćirović

19. 11. 2025. u 12:12

Prema zvaničnim podacima, na teritoriji Policijske uprave Kraljevo, tokom prošlog meseca dogodilo se ukupno 59 saobraćajnih udesa, dva više nego u septembru, u kojima su nastradale dve osobe, dok je 30 povređeno.

G.Šljivić

Pojačanim i redovnim kontrolama bezbednosti saobraćaja, policija je u oktobru otkrila i sankcionisala ukupno 2.840 prekršaja iz ove oblasti. Najčešći prekršaj je, već uobičajeno, neprilagođena brzina – 756, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključeno i zadržano ukupno 97 vozača.

