POGINUO VOZAČ KOD KIKINDE: Otac stradao na licu mesta, sin lakše povređen
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć ( ponedeljak uveče) oko ponoći, kada je automobil „opel vektra“ sletelo s puta, poginuo je B.J. (41) iz Sajana kod Kikinde, dok je njegov sin od 17 godina, koji je bio u vozilu, zadobio lakše telesne povrede.
Nesreća se dogodila na putu između Sajana i sela Iđoš kod Kikinde, kada je automobil, na izlazu iz Sajana, sleteo s kolovoza u kanal i prevrnuo se. Vozač je poginuo na loicu mesta.
Povređeni mladić je prebačen na pregled u Opštu bolnicu u Kikindi, a nakon pregleda i potrebne dijagnostike otpušten je na kućni oporavak.
Policija i službenici Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi obavili su uviđaj na licu mesta. Telo nastradalog vozača poslato je na obdukciju u Centar za sudsku medicinu u Novi Sad i očekuje se da će ona tačno pokazati pod kakvim okolnostima je vozač izgubio život.
