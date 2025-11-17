TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Subotici protekle nedelje podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
NA području Policijske uprave u Subotici, od 10. do 16. novembra dogodile su se četiri saobraćajne nesreće. U dve saobraćajne nesreće dve osobe su lakše povređene dok je u dve pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 808 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 23 vozača od kojih je za tri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su osam ntervencija.
Preporučujemo
POGINUO VOZAČ KOD KIKINDE: Otac stradao na licu mesta, sin lakše povređen
18. 11. 2025. u 09:51
NAPAD NOŽEM NA NOVOM BEOGRADU: Dvojica muškaraca teško povređena
18. 11. 2025. u 07:52
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)