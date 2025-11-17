Nesreće

TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Subotici protekle nedelje podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Ljiljana Preradović

17. 11. 2025. u 12:09

NA području Policijske uprave u Subotici, od 10. do 16. novembra dogodile su se četiri saobraćajne nesreće. U dve saobraćajne nesreće dve osobe su lakše povređene dok je u dve pričinjena samo materijalna šteta.

ТРИ ВОЗАЧА ЗАДРЖАНА НА ТРЕЖЊЕЊУ: Полиција у Суботици протекле недеље поднела 72 захтева за покретање прекршајног поступка

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 808 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 23 vozača od kojih je za tri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su osam ntervencija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske