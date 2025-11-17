TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Subotici protekle nedelje podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

NA području Policijske uprave u Subotici, od 10. do 16. novembra dogodile su se četiri saobraćajne nesreće. U dve saobraćajne nesreće dve osobe su lakše povređene dok je u dve pričinjena samo materijalna šteta.

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 808 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 23 vozača od kojih je za tri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su osam ntervencija.