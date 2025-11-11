OBOREN PEŠAK NA PEŠAČKOM PRELAZU KOD CVETKOVE PIJACE: Mladić ostao da leži na putu

UBRZO se stvorila i gužva na tom delu puta, stigla su i kola Hitne pomoći, a saobraćaj se odvija usporeno.

Foto: D. N.

Kod Cvetkove pijace u Beogradu, večeras je došlo do udesa u kome je oboren pešak.

Prema saznanjima, mladić je oboren na pešačkom prelazu. Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, tačnije da li je mladić pretrčavao put, ili se vozač automobila nije na vreme zaustavio, ali oboreni mladić je ostao da leži na putu.

Ubrzo se stvorila i gužva na tom delu puta, stigla su i kola Hitne pomoći, a saobraćaj se odvija usporeno.

(Blic)