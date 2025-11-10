Nesreće

TUGA, RADMILA PRONAĐENA MRTVA: Tragičan kraj potrage za nestalom Ćupričankom

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 11. 2025. u 13:42

PO prijavi čoveka koji je šetao psa, policija je u polju na potesu Zmiča, kod Paraćina, pronašla u subotu, 8. novembra u popodnevnim satima beživotno žensko telo za koje je potom utvrđeno da se radi o Radmili Mickić, sedamdesetogodišnjoj Ćupričanki, čiji je nestanak porodica prijavila policiji 24. oktobra.

ТУГА, РАДМИЛА ПРОНАЂЕНА МРТВА: Трагичан крај потраге за несталом Ћупричанком

Foto: Privatna arhiva

Kako „Novosti“ saznaju nezvanično u porodici preminule, nema sumnjivih okolnosti smrti, što bi trebalo da potvrdi obdukcija.

Podsetimo, Radmila je izašla u uobičajenu svakodnevnu šetnju iz svog stana u centru Ćuprije bez mobilnog telefona i novčanika, a kako se ni uveče nije vratila, porodica je alarmirala policiju.

Potraga u Ćupriji i okolnim opštinama danima nije dala nikakavog rezultata, a epilog je, nažalost, bio tragičan.

Na potesu Zmiča između Paraćina i Ćuprije pre nešto više od mesec dana smrt je zadesila na sličan način još jednu osobu, Jovicu Mladenovića (74) iz Paraćina, čija je prorodica takođe prijavila  nestanak. Ni u ovom slučaju nije bilo sumnjivih okolnosti, a smrt je nastupila usled srčanog zastoja.

