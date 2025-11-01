UŽAS NA OBALI SAVE: Pronađeno beživotno telo muškarca kod poznatog splava
BEŽIVOTNO telo nepoznatog muškarca starosti oko 40 godina pronađeno je danas oko 12 sati kod poznatog beogradskog splava na Savi.
Kako saznajemo, ljudi koji su šetali pored reke su oko 12 sati primetili telo, koje je plutalo po reci, i pozvali su policiju.
Pripadnici MUP su brzo izašli na lice mesta i oko 12 sati izvukli telo muškarca.
O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a telo je upućeno na obdukciju.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UHAPŠEN KINEZ ZBOG NELEGALNE GRADNjE: Tužilaštvo izdalo nalog za privođenje
31. 10. 2025. u 17:12
AKCIJA POLICIJE KOD LOZNICE: Zaplenjeno 356 kilograma marihuane
30. 10. 2025. u 15:48
ŽESTOK OBRAČUN POLICIJE I BANDI: Najmanje 64 osobe poginule u Rio de Žaneiru
28. 10. 2025. u 23:50
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)