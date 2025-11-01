UŽAS NA OBALI SAVE: Pronađeno beživotno telo muškarca kod poznatog splava

BEŽIVOTNO telo nepoznatog muškarca starosti oko 40 godina pronađeno je danas oko 12 sati kod poznatog beogradskog splava na Savi.

Zoran Jovanović

Kako saznajemo, ljudi koji su šetali pored reke su oko 12 sati primetili telo, koje je plutalo po reci, i pozvali su policiju.

Pripadnici MUP su brzo izašli na lice mesta i oko 12 sati izvukli telo muškarca.

O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a telo je upućeno na obdukciju.

(Telegraf.rs)

