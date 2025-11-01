Nesreće

UŽAS NA OBALI SAVE: Pronađeno beživotno telo muškarca kod poznatog splava

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 18:52

BEŽIVOTNO telo nepoznatog muškarca starosti oko 40 godina pronađeno je danas oko 12 sati kod poznatog beogradskog splava na Savi.

УЖАС НА ОБАЛИ САВЕ: Пронађено беживотно тело мушкарца код познатог сплава

Zoran Jovanović

Kako saznajemo, ljudi koji su šetali pored reke su oko 12 sati primetili telo, koje je plutalo po reci, i pozvali su policiju.

Pripadnici MUP su brzo izašli na lice mesta i oko 12 sati izvukli telo muškarca.

O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a telo je upućeno na obdukciju.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)