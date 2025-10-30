Nesreće

PRIKUPLJENI SVI DOKAZI: Potpukovnik policije otkrio šta je osnovna pretpostavka o uzroku tragedije na auto-putu Beograd - Novi Sad

30. 10. 2025. u 22:36

POTPUKOVNIK Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je večeras da je policija završila uviđaj nakon nesreće na auto-putu Beograd - Novi Sad u kojoj je poginuo džudista Partizana (16), da su prikupljeni svi dokazi sa lica mesta i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu.

Foto: Lj. P.

Stević je rekao da osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, jeste da je uzrok te nesreće bio umor kod vozača.

- Vozač je imao napornih par dana, odvezao je decu u Budimpeštu gde je i ostavio kombi, zatim je avionom otišao u Azerbejdžan, a to je druga vremenska zona i imali su tamo takmičenje, zatim su se vratili letom u Budimpeštu i opet seli u kombi, u najgore vreme kada je umor u pitanju, krenuli nazad - rekao je Stević.

Istakao je da postoji razlika između organizovanog prevoza dece, koji je striktno kontrolisan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i između ovog slučaja gde je u pitanju privatan prevoz dece, odnosno trener je vozio decu.

Stević je naveo da je to vreme u koje se dogodila nesreća, 3.47 ujutru, nije vreme kada bi trebalo da se prevoze deca, navodeći da do 22 časa svaki prevoz dece mora da se okonča, kako je rekao, iz ovih razloga opasnosti od umora kod vozača.

