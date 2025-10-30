PRIKUPLJENI SVI DOKAZI: Potpukovnik policije otkrio šta je osnovna pretpostavka o uzroku tragedije na auto-putu Beograd - Novi Sad
POTPUKOVNIK Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je večeras da je policija završila uviđaj nakon nesreće na auto-putu Beograd - Novi Sad u kojoj je poginuo džudista Partizana (16), da su prikupljeni svi dokazi sa lica mesta i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu.
Stević je rekao da osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, jeste da je uzrok te nesreće bio umor kod vozača.
- Vozač je imao napornih par dana, odvezao je decu u Budimpeštu gde je i ostavio kombi, zatim je avionom otišao u Azerbejdžan, a to je druga vremenska zona i imali su tamo takmičenje, zatim su se vratili letom u Budimpeštu i opet seli u kombi, u najgore vreme kada je umor u pitanju, krenuli nazad - rekao je Stević.
Istakao je da postoji razlika između organizovanog prevoza dece, koji je striktno kontrolisan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i između ovog slučaja gde je u pitanju privatan prevoz dece, odnosno trener je vozio decu.
Stević je naveo da je to vreme u koje se dogodila nesreća, 3.47 ujutru, nije vreme kada bi trebalo da se prevoze deca, navodeći da do 22 časa svaki prevoz dece mora da se okonča, kako je rekao, iz ovih razloga opasnosti od umora kod vozača.
(Informer)
Preporučujemo
IMA NASTRADALIH? Teška saobraćajna nesreća kod Banjaluke
30. 10. 2025. u 19:33
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)