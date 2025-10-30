POVREĐENI MUŠKARAC PREVEZEN U BOLNICU: Požar u zgradi u Ulici Veselina Masleše u Novom Sadu

MUŠKARAC star 65 godine, povređen je u požaru, koji je u sredu uveče buknuo na drugom spratu stambene zgrade u Ulici Veselina Masleše 118 u Novom Sadu. On je izvučen iz požara i transportovan u bolnicu.

FOTO:Lj.P.

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu, šesdesetpetogodišnji muškarac je zbog inhalacije dimom, u svesnom stanju prevezen u Institut za plućne bolesti u Sremskoj kamenici, gde je hitno primljen.

Lekarska ekipa je intervenisala u 22.24 sata po prvom prioritetu, a druga lekarska ekipa je u pripravnosti dežurala zbog požara, dežurstvo je završila u 23.40 sati.

Uzrok požara za sada nije poznat, i utvrdiće se istragom.