POGINUO MLADI DŽUDISTA (16): Novi detalji nesreće kod Novog Sada - Kombi sleteo sa puta, pa upao u kanal
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe ka benzinskoj pumpi „Minut“, u kojoj je jedna osoba poginula, a osam je zadobilo teže i lakše povrede. Nesreća se dogodila oko tri sata posle ponoći.
Do nesreće je došlo kada je, kako saznajemo, kombi u kojem su bila deca, sleteo sa puta, probio ogradu, a zatim upao u kanal.
Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu, tri ekipe lekara su intervenisale na licu mesta po prvom prioritetu.
Na žalost, jedno dete (16) je poginulo, a smrt je konstatovana na licu mesta.
Kod drugog dečaka (16) došlo je do politrauma. Prevezen je u Dečiju bolnicu na dečiju hirurgiju, dok je još šest dečaka uzrasta od 13 do 16 godina prebačeno na dečiju hirurgiju, a jedan od njih nije bio pri svesti.
Povrede je doživeo i vozač kombija (43), koji je prevezen u UC KCV.
Kako se navodi saopštenju MUP-a, nesreća se dogodila na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova.
Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.
Jedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.
Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca.
