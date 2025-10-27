DRŽAVLJANIN SRBIJE POGINUO U SUDARU BEŽEĆI OD POLICIJE: Sa njim stradala i dva Hrvata, isplivao jeziv snimak nesreće (VIDEO)

DRŽAVLjANIN Srbije i dva hrvatska državljanina poginuli su u saobraćajnoj nesreći bežeći od policije, saopštila je u ponedeljak policija u Braunšvajgu, prema nemačkoj novinskoj agenciji (DPA).

Foto: Profimedia

Policija kaže da je 34-godišnji Srbin vozio automobil marke "BMW" u subotu popodne kada je prvo pokušao da izbegne kontrolu na autoputu u blizini Braunšvajga, pre nego što je sleteo sa mosta u kanal.

Vozilo, sa minhenskom registracijom, nestalo je iz vida policije, a pronađeno je tek deset minuta kasnije kada su građani prijavili nesreću.

Prema rekonstrukciji zasnovanoj na svedočenjima, vozač je vozio saveznim autoputem broj 4 prebrzo, izgubio kontrolu prilikom preticanja, sudario se sa automobilom u suprotnoj traci, a zatim preleteo preko ograde mosta, izveštava magazin "Feniks".

S njim su u vozili bili i 25-godišnji i 31-godišnji hrvatski državljani, koji su takođe poginuli. Dva državljanina Nemačke, z Hamburga, koji su bili u drugom vozilu u koji je Srbin udario — žena (47) i 53-godišnji muškarac — teško su povređeni.

Istraga o okolnostima, uključujući i motiv vozača da pobegne od rutinske kontrole, još uvek je u toku, rekao je portparol policije.

(Kurir/Feniks magazin/Slobodna Dalamcija)