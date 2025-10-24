NASILNIČKA VOŽNJA U NOVOM SADU I BAČKOJ PALANCI: Za volanom i na biciklu sa više od dva promila alkohola u organizmu
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 23. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 443 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i 14 vozila, a zadržana su tri vozača, jer zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a dva zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji s, u Novom Sadu i Bačkoj palanci, vozili automobil i bicikl sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba lakše povređeno.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)