NASILNIČKA VOŽNJA U NOVOM SADU I BAČKOJ PALANCI: Za volanom i na biciklu sa više od dva promila alkohola u organizmu

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 23. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 443 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

FOTO:Lj.P.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i 14 vozila, a zadržana su tri vozača, jer zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji s, u Novom Sadu i Bačkoj palanci, vozili automobil i bicikl sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba lakše povređeno.