IŠAO I DO 120 KILOMETARA NA ČAS U KRIVINI! Potpukovnik policije otkrio detalje - Nepropisna brzina kriva za tešku nesreću kod Mitrovice

POTPUKOVNIK Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je jutros da je policija utvrdila sve neophodne činjenice koje su potrebne za dalji tok tužilačke istrage u vezi sa teškom saobraćajnom nesrećom koja se dogodila kod Sremske Mitrovice, ističući da se pretpostavlja da je nepropisna brzina uzrok tog udesa.

- Policijsko zadržavanje vozača ističe danas u 11.00 časova i on će biti priveden tužiocu. Pretpostavljamo da će mu biti produženo zadržavanje - rekao je Stević za Tanjug.

Istakao je da je na tom delu puta asfalt nov i da je deonica puštena pre mesec dana, kao i da je signalizacija uredna.

- Negde smo na tahografu utvrdili kretanje od neverovatnih 120 kilometara na čas, ovako gabaritog vozila. Vozač je prevozio 83 putika. Veliko odsustvo odgovornosti u ovom momentu... Saobraćajna signalizacija upozorava na dvostruku, opasnu krivinu. Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini - rekao je Stević.

Dodao je da je vanredni tehnički pregled autobusa koji se prevrnuo urađen 15. septembra ove godine, a da je lekarski pregled vozač izvršio krajem 2024. godine. Na ovoj deonici puta pripadnici saobraćajne policije, od skorašnjeg ponovnog otvaranja nakon rekonstrukcije, evidentirali su više od 60 prekršaja zbog vožnje nepropisnom brzinom.

Prilikom prevrtanja autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak u petak oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno oko 80 osoba.

