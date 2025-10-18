SAOBRAĆAJNI EKSPERT: Postoje 4 uzroka, za sada ne možemo da znamo kako se dogodio udes kod Sremske Mitrovice
PROFESOR u penziji Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić izjavio je danas da svaka saobraćajna nezgoda ima četiri moguća uzroka i ocenio da se na osnovu poznatih informacija još ne može zaključiti kako je došlo do jučerašnjeg udesa kod Sremske Mitrovice kada je usled prevrtanja autobusa poginulo troje ljudi.
-Svaka nezgoda koja nastane ima četiri moguća uzroka - jedan je vozač, drugi je vozilo, treći je put i četvrti su ostale okolnosti. Na osnovu ovog što smo dosad čuli, ne možemo da znamo šta se tačno dogodilo, a nemamo ni izjavu vozača koja bi nam približila okolnosti u kojima se dogodila nezgoda, tako da sad samo možemo da nagađamo, rekao je Vujanić za Tanjug.
Na pitanje da li profesionalni vozači u javnom prevozu, pored vozačke dozvole, imaju i neku dodatnu obuku u okviru preduzeća u kome rade, Vujanić je odgovorio da ti vozači imaju takozvane CPC kontrole, odnosno oni na određene vremenske periode idu na jednu vrstu doobuke, odnosno kontrole.
Na pitanje na šta treba obratiti pažnju da ne bi došlo do ovakvih saobraćajnih nezgoda, Vujanić odgovara da se vožnja u javnom prevozu obavlja pod izuzetno komplikovanim i detaljnim uputstvima.
-Ne znam nijedno drugo zanimanje, čak ni kontrolori leta ili piloti nemaju tako detaljno propisane uslove koje moraju da ispune, čak i zdravstvene. Svaki vozač autobusa ima karticu koju mora da stavi u autobus, u uređaj, zovimo ga tahograf, koji registruje njegovo kretanje. Šta to znači? On ima odmor na svakih dva i po, četiri, šest, osam sati. Ima propisan dnevni odmor, ima propisan nedeljni odmor, maksimalno sati koliko sme da radi u toku dana i u toku nedelje, rekao je Vujanić.
Dodao je da se svaka vožnja registruje, da se svako prekoračenje brzine registruje i to tako da ne može da se izbriše, jer se registruje na kartici i ostaje zapisano na tahografu i mora da se čuva do dve godine.
-To je zanimanje koje je sve vreme pod kontrolom i može se kontrolisati i unazad kako se vozač ponaša. To je sve urađeno zbog toga što je to izuzetno odgovorno zanimanje, rekao je Vujanić, koji navodi da u zglobnim i velikim autobusima može da bude i po 180 putnika.
Dodao je da su negde u svetu ograničene mogućnosti ljudi da upravljaju vozilom u javnom prevozu na 60 godina ili 65, što kod nas, kaže, nije slučaj.
-Kod nas je propisano da ti vozači moraju ići na lekarski pregled svakih šest meseci, što znači da je nemoguće da se čoveku drastično promeni zdravstveno stanje u tako kratkom roku, zaključio je Vujanić.
Tanjug
