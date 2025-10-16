AUTOBUS UDARIO DEVOJČICU (10) U KALUĐERICI: Hitno prebačena u bolnicu

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova u beogradskom naselju Kaluđerica, u Bulevaru Revolucije, u kojoj je povređeno dete.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Nezgoda se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, gradski autobus na liniji 307 udario devojčicu A. A. (10).

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a dete je odmah prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi ukazivanja lekarske pomoći.

Za sada nije poznat stepen povreda koje je devojčica zadobila.

Na licu mesta trenutno se nalazi policija koja obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne informacije o okolnostima pod kojima je došlo do ovog incidenta.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti koje su dovele do nezgode.

(Telegraf)