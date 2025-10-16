AUTOBUS UDARIO DEVOJČICU (10) U KALUĐERICI: Hitno prebačena u bolnicu
TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova u beogradskom naselju Kaluđerica, u Bulevaru Revolucije, u kojoj je povređeno dete.
Nezgoda se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, gradski autobus na liniji 307 udario devojčicu A. A. (10).
Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a dete je odmah prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi ukazivanja lekarske pomoći.
Za sada nije poznat stepen povreda koje je devojčica zadobila.
Na licu mesta trenutno se nalazi policija koja obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne informacije o okolnostima pod kojima je došlo do ovog incidenta.
Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti koje su dovele do nezgode.
(Telegraf)
