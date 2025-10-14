PETARDOM SEBI RAZNEO RUKU: Muškarac teško povređen u Mladenovcu
MUŠKARAC M. G. (72) je nestručnim rukovanjem u ponedeljak u stanu u Mladenovcu, upalio petardu, koja mu je eksplodirala u ruci.
Njemu je lekarsku pomoć ukazala hitna služba Doma zdravlja u Madenovcu. On je potom prevezen na Ortopediju Banjica gde su mu na Odeljenju mikrohirurgije, konstatovane teške povrede šake.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
(Telegraf)
