Nesreće

PETARDOM SEBI RAZNEO RUKU: Muškarac teško povređen u Mladenovcu

В. Н.

14. 10. 2025. u 08:58

MUŠKARAC M. G. (72) je nestručnim rukovanjem u ponedeljak u stanu u Mladenovcu, upalio petardu, koja mu je eksplodirala u ruci.

FOTO:S.Babović, Privatna arhiva

Njemu je lekarsku pomoć ukazala hitna služba Doma zdravlja u Madenovcu. On je potom prevezen na Ortopediju Banjica gde su mu na Odeljenju mikrohirurgije, konstatovane teške povrede šake.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

(Telegraf)

